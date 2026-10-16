富邦產險攜手刑事警察局 簽署防詐 MOU

詐騙手法不斷翻新，影響金融消費者財產安全與金融交易信任。富邦產險16日與內政部警政署刑事警察局共同簽署防制詐騙合作備忘錄（MOU），由富邦產險董事長許金泉與刑事警察局局長邱紹洲代表簽署，期盼整合警政防詐專業與保險服務資源，深化公私協力防詐機制，共同打造更完善的金融安全防護網。

許金泉表示，推動詐騙防制為金融業者落實消費者保護及公平待客原則的重要責任，透過與刑事局建立金融防詐情資分享機制，未來將持續導入警政防詐專業於保險服務及防詐教育推廣，讓防詐觀念更貼近消費者日常生活與保險服務歷程，期盼提升全民識詐、防詐能力，齊力守護金融消費者財產安全。

此次合作富邦產險將借鏡刑事局第一線犯罪防制經驗，串聯保險服務資源，建立雙向資訊交流、風險預警及防詐宣導合作管道，讓富邦產險得以更即時掌握新興詐騙手法、產險業相關詐騙案例及可疑交易態樣，並將資訊轉化為具體風險預警與防範措施。同時，雙方也將整合刑事局反詐專業資源及富邦產險的多元傳播管道，擴大防詐宣導效益，提升社會大眾對詐騙風險的辨識與應變能力。

近年來，富邦產險持續推動多元防詐措施，優化官網防詐專區，整合常見詐騙手法、防詐提醒、疑似詐騙問答及官方聯繫管道等資訊，提供民眾更便利、易懂的查證資訊。也積極串聯外部單位，拓展多元族群防詐宣導，與中華民國老人福利推動聯盟合作辦理的「爺奶說故事帶領人」課程中，邀請刑事局及相關警政單位協力宣導高齡族群防詐，由警務人員親自分享實際案例及防範要點，透過專業實務經驗強化高齡族群對詐騙手法的警覺性；更於今年攜手台灣大哥大及 Gogolook推出防詐數位繪本《萬事保研究所－金融防詐小教室：防詐幫手篇》，以生活化情境案例推廣親子共學，協助家庭從小建立防詐觀念與風險意識。