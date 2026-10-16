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國泰人壽、產險攜手淡江大學 深化產學合作人才培育

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為深化校園人才培育、促進產學交流，國泰金控（2882）旗下國泰人壽與國泰產險15日攜手淡江大學風險管理與保險學系舉行深化產學合作簽署儀式，由國泰產險總經理陳萬祥、國泰人壽資深副總經理吳俊宏、淡江大學副校長薛宏中及商管學院院長許超澤代表簽署。未來將透過專業課程、跨域教學與企業實習等多元合作模式，強化學用接軌，共同培育新世代保險人才。

面對AI科技、人口結構改變及永續發展等趨勢，保險業對跨域人才的需求日益提升。國泰人壽與國泰產險長期致力於將產業實務帶入校園，從專業知識傳承、創新課程到企業實作體驗，協助學生及早掌握產業趨勢、探索職涯方向，培養兼具保險專業與創新思維的人才。

國泰人壽長期深耕保險人才培育，自2013年起持續與淡江大學風保系合作開設「壽險實務講座」，邀請主管分享壽險市場趨勢、商品精算定價及核保理賠等實務經驗；並透過「保險實作」課程，提供企業內勤核心單位實習機會，協助學生將所學應用於職場，累積實務經驗。

國泰產險亦自2015年與淡江大學風保系推動「就業接軌實習計畫」，協助學生提前熟悉職場環境，表現優異者更有機會銜接正式職涯，實現「畢業即就業」的願景。此外，更透過跨領域保險創新課程及EMBA（保險經營碩士在職專班）專題講座，將產業經驗帶入校園，提升學生跨域整合與實務應用能力。

國泰未來將持續發揮產壽險雙引擎的專業優勢，深化與大專院校合作，結合學術研究、產業實務及職涯發展機會，協助青年學子認識保險產業價值、拓展職涯視野，培養因應產業變革的跨域競爭力，為台灣保險業注入創新動能，實現人才永續發展。

國泰人壽 淡江大學 產學合作

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