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人民幣存款餘額終止連3升 央行：關注美元磁吸效應

中央社／ 台北16日電

中央銀行今天公布國銀人民幣業務概況，9月人民幣存款餘額下滑至1092.31億元，終止連3月走揚。央行官員分析，近期消息面紛雜，隨中東緊張局勢加劇、市場對美國聯準會升息預期升溫，美元是否發揮磁吸效應，進而影響人民幣存款，有待觀察。

央行統計，截至115年9月底，外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額合計為1092.31億元，月減7.58億元。其中，DBU存款餘額減少9.46億元，降至795.27億元；OBU則微幅上升，增至297.04億元。

央行官員表示，9月DBU存款餘額下降主因是法人將部分存款償還人民幣借款，OBU則因收到中國大陸地區貨款增加而上揚。

央行官員指出，過去幾年，人民幣存款餘額持續下滑，接連跌破3000億元、2000億元大關，不過今年跌勢趨緩，轉為在1100億元上下波動。官員推測，主要是兩岸貿易往來密切，為人民幣存款餘額提供一定支撐。

今年美伊戰事爆發後，市場避險情緒升溫，資金一度湧向美元，也出現人民幣存款轉存美元的現象。近期中東緊張局勢再度升溫，加上美國通膨壓力升高，市場對聯準會年底前升息的預期增強，媒體關注美元走強及升息預期是否再度發揮資金磁吸效應，排擠人民幣存款。

央行官員表示，近幾個月多重因素交錯影響，目前尚看不出人民幣存款的明確走向；另一方面，隨著出口旺季到來，貿易相關資金需求也可能帶動人民幣存款回升，後續變化有待觀察。

央行 餘額 人民幣

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