金管會揭6大重點工作 金融業務大語言模型明年首季亮相

金管會最新業務報告揭露6大重點工作，其中在金融科技部分，協助金融科技產業聯盟推動專案，預計2027年第1季發布首版金融業務知識大語言模型（FinLLM）；持續推動「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，銀行公會預計今年底報請核備相關規範。

立法院財政委員會預計10月19日邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存保、監管相關機構的財團法人、證交所、期交所、集保等董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

金管會書面報告說明國內金融概況，今年1到8月銀行業、證券期貨業、保險業三業合計稅前盈餘為新台幣1兆1702億元，較去年同期增加5662億元。今年第2季底，本國銀行平均資本適足率為15.16%，各銀行都符合法定最低標準10.5%。截至9月底，國內上市（櫃）公司總家數為1978家，總市值約168兆元。

保險業截至今年8月底，總保費收入為2兆4069億元，較去年同期增加4922億元；資產總額為39兆1950億元，較去年同期增加2兆8285億元。

金管會書面報告也揭露6大重點工作，第一，強化金融韌性與風險監理部分。金管會持續滾動檢討保險業新一代清償能力制度規範，並研訂相關指標或機制，敦促保險業調整保險商品結構、強化資產負債管理及解決資產負債幣別與期間不匹配問題。

其次在健全金融市場發展與公司治理方面，金管會指出，督導成立全齡金融創新工作坊與全齡保險創新工作坊，積極推動創新多元的全齡化金融商品與服務、技術與營運模式；並督導證交所調整盤中零股開盤時間至上午9時起，建置與整股相同的配套措施。

第三，落實消費權益保護與普惠金融部分。金管會表示，今年7月發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，打造信任金融新典範；此外，為提供消費者因應新型態醫療照顧模式與商業保險保障，已同意4家保險公司申請在宅急症照顧保險試辦案。

金管會表示，第四，發展具台灣特色的亞洲資產管理中心部分，擴大台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）參與，將與相關部會研商適合台灣特性及社會共識的租稅鼓勵機制。金管會也正研議金融市場與資產管理專法草案，推動符合台灣特色的資產管理產業發展模式。

第五，促進金融科技創新與發展，金管會表示，虛擬資產服務法經立院三讀通過並經總統公布，目前正依專法授權，研訂9個授權子法。金管會持續推動「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，目前有5家銀行試辦，為強化銀行辦理虛擬資產保管業務的風險控管，銀行公會預計今年底前報請核備相關規範。

此外，金管會表示，協助金融科技產業聯盟推動專案，預計明年第1季發布第一版「金融業務知識大語言模型（FinLLM）」。

至於在落實永續金融驅動淨零轉型部分，金管會表示，今年委外辦理第3版「永續經濟活動認定參考指引」研析案，評估擴大產業涵蓋範圍及精進既有內容，並規劃辦理座談會及討論會議，預計2027年完成第3版指引更新。