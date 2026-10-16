快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會揭6大重點工作 金融業務大語言模型明年首季亮相

中央社／ 台北16日電
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

金管會最新業務報告揭露6大重點工作，其中在金融科技部分，協助金融科技產業聯盟推動專案，預計2027年第1季發布首版金融業務知識大語言模型（FinLLM）；持續推動「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，銀行公會預計今年底報請核備相關規範。

立法院財政委員會預計10月19日邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存保、監管相關機構的財團法人、證交所、期交所、集保等董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

金管會書面報告說明國內金融概況，今年1到8月銀行業、證券期貨業、保險業三業合計稅前盈餘為新台幣1兆1702億元，較去年同期增加5662億元。今年第2季底，本國銀行平均資本適足率為15.16%，各銀行都符合法定最低標準10.5%。截至9月底，國內上市（櫃）公司總家數為1978家，總市值約168兆元。

保險業截至今年8月底，總保費收入為2兆4069億元，較去年同期增加4922億元；資產總額為39兆1950億元，較去年同期增加2兆8285億元。

金管會書面報告也揭露6大重點工作，第一，強化金融韌性與風險監理部分。金管會持續滾動檢討保險業新一代清償能力制度規範，並研訂相關指標或機制，敦促保險業調整保險商品結構、強化資產負債管理及解決資產負債幣別與期間不匹配問題。

其次在健全金融市場發展與公司治理方面，金管會指出，督導成立全齡金融創新工作坊與全齡保險創新工作坊，積極推動創新多元的全齡化金融商品與服務、技術與營運模式；並督導證交所調整盤中零股開盤時間至上午9時起，建置與整股相同的配套措施。

第三，落實消費權益保護與普惠金融部分。金管會表示，今年7月發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，打造信任金融新典範；此外，為提供消費者因應新型態醫療照顧模式與商業保險保障，已同意4家保險公司申請在宅急症照顧保險試辦案。

金管會表示，第四，發展具台灣特色的亞洲資產管理中心部分，擴大台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）參與，將與相關部會研商適合台灣特性及社會共識的租稅鼓勵機制。金管會也正研議金融市場與資產管理專法草案，推動符合台灣特色的資產管理產業發展模式。

第五，促進金融科技創新與發展，金管會表示，虛擬資產服務法經立院三讀通過並經總統公布，目前正依專法授權，研訂9個授權子法。金管會持續推動「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，目前有5家銀行試辦，為強化銀行辦理虛擬資產保管業務的風險控管，銀行公會預計今年底前報請核備相關規範。

此外，金管會表示，協助金融科技產業聯盟推動專案，預計明年第1季發布第一版「金融業務知識大語言模型（FinLLM）」。

至於在落實永續金融驅動淨零轉型部分，金管會表示，今年委外辦理第3版「永續經濟活動認定參考指引」研析案，評估擴大產業涵蓋範圍及精進既有內容，並規劃辦理座談會及討論會議，預計2027年完成第3版指引更新。

金管會 語言模型 金融業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會亞資成績單破表！財管逼50兆元 四年提前達標、六年目標也拚提早

響應金融大回饋 土銀邀百位客戶參與金融知識回饋講座

金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

台灣企銀高雄高資產管理專區正式揭牌 財管版圖再升級

相關新聞

外資回頭！台幣小貶收32.338元 知情人士曝央行底線「一觸及就出手」

外資回頭，加上央行出手阻貶，台幣匯率貶幅大為收斂，終場以32.338元兌1美元作收，升7.3分。

主動群益核心50 ETF 於10月20日上市 得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益核心50（00415A），自115年10月20日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

金管會揭6大重點工作 金融業務大語言模型明年首季亮相

金管會最新業務報告揭露6大重點工作，其中在金融科技部分，協助金融科技產業聯盟推動專案，預計2027年第1季發布首版金融業...

台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級

台新新光金控（2887）子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧2026年10月16日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新證券投資顧問股份有限公司。繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。合併後台新投顧員工逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列。研究團隊依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷五大領域進行專業分工，集中集團研究資源、擴大研究覆蓋範圍與服務量能，目標成為「金控大腦」。

美股決勝前夕 永豐金證券先登頂複委託龍頭

永豐金證券以複委託金額2,846億元，寫8月市場之冠，市占率逾兩成，月成長22％近乎超車所有同業。伴隨今（2026）年前三季S&P 500上漲12.7％，漲幅落在歷史上第4季85％機率續漲的區間，永豐金證券要以旗下下載破百萬次的數位投資APP「大戶投」三大精準「選、投、速」美股功能，助攻用戶搶得布局先機。

台新新光金控旗下台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級

台新新光金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧於今日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新投顧，這也是繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。