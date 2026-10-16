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外資回頭！台幣小貶收32.338元 知情人士曝央行底線「一觸及就出手」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
外資回頭，加上央行阻貶，台幣今日匯率以32.338元兌1美元作收。聯合報系資料照
外資回頭，加上央行阻貶，台幣今日匯率以32.338元兌1美元作收。聯合報系資料照

外資回頭，加上央行出手阻貶，台幣匯率貶幅大為收斂，終場以32.338元兌1美元作收，升7.3分。

匯銀人士指出，外資今日上午不斷匯出，不過，隨著台股回升，外資下午反而回頭匯入，再加上中午過後非美貨幣全面升值，這也使得台幣匯率的貶值幅度快速收斂。

匯銀人士也表示，相較於外資，出口商今天反而轉趨惜售，主要和昨天已經出現了32.5元價位有關，這已成為出口商拋匯的指標。因此，今日成交量主要和央行出手，以及外資在午盤過後回頭買匯有關，合計最近三個交易日，央行出手阻貶台幣匯率至少已經斥資超過百億美元。

台北外匯經紀公司成交量為32.93億美元，元太外匯經紀公司成交量13.19億美元，合計今日的匯市總成交量為46.12億美元，和昨日的91億美元超級天量、以及周三的71億美元相較，今日已恢復到平日正常水準。

知情人士指出，央行現在就是要守住32.5元的價位，最終目標是不要讓台幣匯率再貶破33元，尤其，美國期中選舉將至，匯率始終是川普的重要議題，因此，台幣匯率只要一觸及32.5元，央行就會出手，由於目前AI（人工智慧）產業尚有前景，台幣匯率出現前兩天的大幅貶值多半都是短期效應居多，央行此時出手阻貶，不久後也可望實現匯差獲利。

【中央社／台北16日電】

本週股匯市烏雲密布，外資大舉撤退，台灣一度上演股匯雙殺。儘管台股今天展開反彈，新台幣兌美元持續走弱，終場收在32.338元，貶7.3分，創近2個半月新低，成交金額則攻上史上第5大。本週累計重貶4.63角、貶幅達1.43%，寫下逾1年單週最大貶幅。

美國通膨數據高於預期，加上晶片股賣壓仍重，昨天外資狂砍台股3025.55億元，創下外資單日賣超金額第1大。熱錢瘋狂提款台股並匯出，不只台股收盤重挫1655.96點，新台幣匯率盤中更重貶3.79角，單日兩大外匯市場總成交金額爆出91.15億美元的史上最大量。

台股今天回神，盤中反彈逾500點，終場漲勢收斂，上漲141.39點，收在47111.26點，新台幣走勢卻不同調，因外資龐大提款潮仍待消化，今天以32.29元開出後，匯價迅速走弱，摜破32.5元重要關卡，最低觸及32.52元。

台北及元太外匯市場總成交金額達46.12億美元，衝上史上第5大量，不過相較昨天刷新歷史紀錄的驚人交易量，已有所收斂。

外匯交易員直言，早上外資延續昨天的洶湧匯出浪潮，導致新台幣「貶得很用力」，但隨著匯價跌破32.5元關卡，出口商紛紛進場拋匯，提供支撐。

外匯交易員表示，今天市場仍在消化昨天的龐大匯出需求，但隨著出口商進場拋匯、午後部分外資甚至轉為匯入，市場緊張情緒已有所緩解，央行穩定匯市的壓力也較昨天減輕。

新台幣兌美元今天同步收週線，本週累計貶值4.63角或1.43%，週線連3黑，且創下2025年8月底以來最大單週貶幅。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，本週市場消息面紛雜，美國通膨壓力升溫，投資人靜待更多線索，以研判美國聯準會是否加快升息腳步；另一方面，AI題材原是推升台股的重要動能，如今卻因融資疑慮引發停損賣壓，增添市場不確定性。由於資金流向仍是牽動新台幣匯率的關鍵，外資接下來是持續撤退，還是反手匯入，將左右新台幣後續走勢。

台幣匯率 央行 外資

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