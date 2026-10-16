券商募資潮 惠譽授予美好證3億元有擔保次債 A(twn) 評等

今年券商募資潮大爆發，惠譽國際信用評等公司授予美好證券股份有限公司（美好證，BBB+(twn)/穩定）票面利率3.46%、2032年到期的3億元新台幣有擔保次順位公司債A(twn)的國內長期評等。

該債券於證券櫃檯買賣中心上櫃，並構成美好證的次順位債務，債權人受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同，次於該公司所有其他債權人，優於該公司之股東。

受評債券由安泰商業銀行（安泰銀，A(twn)/穩定）提供擔保。募集資金將用於補充美好證的營運資金及強化資本結構。

美好證是一家位於台灣的中型證券公司，截至2026年7月底，其經紀業務的市場份額約為0.3%。其經營業務包括經紀、自營交易、投資銀行和以收手續費為驅動的資產管理業務。

評等理由指出，美好證的新台幣有擔保次順位公司債的評等主要基於安泰銀提供的擔保。因此，該評等與安泰銀的國内長期評等一致，符合惠譽的評等標準。該有擔保的債務構成擔保銀行的主順位債務，並將由受託人永豐商業銀行（BBB+/AA-(twn)/正向）確實執行履行公司債債務保證責任。該債券不包含任何息票遞延或其他持續經營吸收虧損的特性，這些特性會增加不履約風險。