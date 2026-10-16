快訊

拍捏頭錯位照…陸交換生發文稱「小小賴清德拿下」 遭移民署驅逐出境

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

券商募資潮 惠譽授予美好證3億元有擔保次債 A(twn) 評等

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

今年券商募資潮大爆發，惠譽國際信用評等公司授予美好證券股份有限公司（美好證，BBB+(twn)/穩定）票面利率3.46%、2032年到期的3億元新台幣有擔保次順位公司債A(twn)的國內長期評等。

該債券於證券櫃檯買賣中心上櫃，並構成美好證的次順位債務，債權人受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同，次於該公司所有其他債權人，優於該公司之股東。

受評債券由安泰商業銀行（安泰銀，A(twn)/穩定）提供擔保。募集資金將用於補充美好證的營運資金及強化資本結構。

美好證是一家位於台灣的中型證券公司，截至2026年7月底，其經紀業務的市場份額約為0.3%。其經營業務包括經紀、自營交易、投資銀行和以收手續費為驅動的資產管理業務。

評等理由指出，美好證的新台幣有擔保次順位公司債的評等主要基於安泰銀提供的擔保。因此，該評等與安泰銀的國内長期評等一致，符合惠譽的評等標準。該有擔保的債務構成擔保銀行的主順位債務，並將由受託人永豐商業銀行（BBB+/AA-(twn)/正向）確實執行履行公司債債務保證責任。該債券不包含任何息票遞延或其他持續經營吸收虧損的特性，這些特性會增加不履約風險。

惠譽 募資 券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽再發債86.7億元 今年國內次債籌資達286.7億元

三商壽、富邦壽共發債211億元

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

相關新聞

券商募資潮 惠譽授予美好證3億元有擔保次債 A(twn) 評等

今年券商募資潮大爆發，惠譽國際信用評等公司授予美好證券股份有限公司（美好證，BBB+(twn)/穩定）票面利率3.46%、2032年到期的3億元新台幣有擔保次順位公司債A(twn)的國內長期評等。

台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級

台新新光金控（2887）子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧2026年10月16日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新證券投資顧問股份有限公司。繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。合併後台新投顧員工逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列。研究團隊依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷五大領域進行專業分工，集中集團研究資源、擴大研究覆蓋範圍與服務量能，目標成為「金控大腦」。

美股決勝前夕 永豐金證券先登頂複委託龍頭

永豐金證券以複委託金額2,846億元，寫8月市場之冠，市占率逾兩成，月成長22％近乎超車所有同業。伴隨今（2026）年前三季S&P 500上漲12.7％，漲幅落在歷史上第4季85％機率續漲的區間，永豐金證券要以旗下下載破百萬次的數位投資APP「大戶投」三大精準「選、投、速」美股功能，助攻用戶搶得布局先機。

台新新光金控旗下台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級

台新新光金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧於今日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新投顧，這也是繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。

星展永續融資規模 突破新台幣2.5兆元

亞洲永續轉型迎來新挑戰，減碳、競爭力與氣候韌性須同步推進：全球永續發展環境日益複雜，能源安全已成為各國及企業推動轉型的關鍵驅動力。星展持續發揮金融專業，透過資本配置、風險管理及跨界合作，引領客戶永續轉型，掌握長期發展機會。

央行午盤前出手阻貶！戲劇性把台幣匯率拉回32.5關卡內…暫收32.465

股匯今日不同調。外資昨天大賣超台股3000多億元，創史上外資單日賣超新高，今日台股雖然反彈漲數百點，但新台幣匯率繼續貶值，一度重貶超過2.55角，匯率也貶破32.5關卡來到32.52兌1美元價位。在接近午盤中場休息之前，央行戲劇性出手，硬是把新台幣的匯率拉回32.5關卡內，以32.465暫收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。