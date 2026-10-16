台新新光金控旗下台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級

台新新光金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧於今日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新投顧，這也是繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。

對此台新金控指出，合併後台新投顧員工逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列。研究團隊依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷五大領域進行專業分工，集中集團研究資源、擴大研究覆蓋範圍與服務量能，目標成為「金控大腦」。

新經營團隊由洪素珍續任董事長、李鎮宇續任副董事長，江浩農出任總經理、黃文清出任策略長。

洪素珍表示，投顧是金控的研究中樞，合併後將一次到位整合雙方的研究資源、人才與後勤系統，降低重複成本，並將研究成果延伸服務集團銀行財富管理、證券經紀、投信資產管理及壽險投資等各業務線。

組織架構上，台新投顧設立五大研究部門：科技產業研究部聚焦半導體與AI供應鏈等電子產業研究；總經傳產研究部負責總體經濟與傳統產業分析；國際市場研究部涵蓋全球金融市場以及海外股票與債券研究；企業金融研究部提供資本市場評價與國際聯貸評價，支援集團法人金融業務；整合行銷研究部則作為投顧與集團各子公司的專屬服務窗口，將研究成果轉化為投資人看得懂、用得上的投資觀點。

李鎮宇指出，在AI浪潮、地緣政治與利率循環交錯下，市場變化速度前所未見，研究的價值就在於比市場更早看見趨勢。這次合併不只是規模擴大，更是研究分工的重新設計：兩家投顧過去在總經、產業及個股研究各有所長，合併後以五大研究部門重新布局，打通從全球總經、科技產業、個股評價到資本市場的完整研究鏈。台新投顧將從單一子公司的研究單位，升級為全集團共享的研究平台，一份研究同時服務集團各子公司與外部客戶，讓研究真正轉化為集團的競爭力。