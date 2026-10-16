星展永續融資規模 突破新台幣2.5兆元

亞洲永續轉型迎來新挑戰，減碳、競爭力與氣候韌性須同步推進：全球永續發展環境日益複雜，能源安全已成為各國及企業推動轉型的關鍵驅動力。星展持續發揮金融專業，透過資本配置、風險管理及跨界合作，引領客戶永續轉型，掌握長期發展機會。

星展攜手國際組織發布研究報告，掌握亞太氣候調適投資機會：星展銀行於2026年6月攜手氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）發布《氣候調適與韌性：探索亞太投資機會》研究報告，提出具公信力的評估架構，協助辨識相關投資機會，並為星展規劃氣候調適與韌性策略提供初步方向。

星展集團致力於2050年前實現放款及融資業務淨零排放，並將永續發展融入核心業務。截至2025年底，星展銀行永續融資規模突破新幣1,020億元（約新台幣2.5兆元），較前一年成長14%；此外，2025年，星展銀行擔任永續債券發行的簿記管理人，協助企業發行永續債券總額達新幣410億元（約新台幣1兆元），協助企業透過資本市場取得永續發展所需資金。

星展銀行亦持續精進轉型金融架構，協助企業評估轉型過程中的潛在風險，並支持新興低碳產業發展。例如，星展銀行與新加坡永續航空燃料公司（SAFCo）合作，完成新加坡首項自願性永續航空燃料試行計畫，展現金融服務支持新興產業及創新低碳技術的多元角色。

星展銀行（台灣）結合亞洲金融專業與在地市場經驗，持續因應台灣再生能源市場不同發展階段，提供多元創新金融服務。截至2026年6月，星展銀行（台灣）已參與16項大型再生能源專案融資，總裝置容量達5.2 GW，專案融資總額約新台幣400億

2025年參與台灣記憶體大廠新台幣250億元聯合授信案，以及台灣某水泥集團3.5億美元永續連結及綠色可轉換公司債交易；2026年亦參與亞洲航運公司3億美元綠色債券交易。