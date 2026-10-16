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央行午盤前出手阻貶！戲劇性把台幣匯率拉回32.5關卡內…暫收32.465

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行午盤前出手阻貶，戲劇性把台幣匯率拉回32.5關卡內，暫收32.465。聯合報系資料照
央行午盤前出手阻貶，戲劇性把台幣匯率拉回32.5關卡內，暫收32.465。聯合報系資料照

股匯今日不同調。外資昨天大賣超台股3000多億元，創史上外資單日賣超新高，今日台股雖然反彈漲數百點，但新台幣匯率繼續貶值，一度重貶超過2.55角，匯率也貶破32.5關卡來到32.52兌1美元價位。在接近午盤中場休息之前，央行戲劇性出手，硬是把新台幣的匯率拉回32.5關卡內，以32.465暫收。

台幣匯率昨日盤中重貶3.79角，外匯市場總成交金額爆出91.15億美元的單日史上最大量。今日新台幣兌美元匯率一早以32.29元開出，早上10時過後匯價摜破32.5元重要關卡，一度重貶逾2.5角。

台幣匯率 匯率 央行

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