央行午盤前出手阻貶！戲劇性把台幣匯率拉回32.5關卡內…暫收32.465

股匯今日不同調。外資昨天大賣超台股3000多億元，創史上外資單日賣超新高，今日台股雖然反彈漲數百點，但新台幣匯率繼續貶值，一度重貶超過2.55角，匯率也貶破32.5關卡來到32.52兌1美元價位。在接近午盤中場休息之前，央行戲劇性出手，硬是把新台幣的匯率拉回32.5關卡內，以32.465暫收。

2026-10-16 13:04