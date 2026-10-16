星展永續融資規模突破2.5兆元 以創新金融支持亞洲永續轉型

面對全球氣候風險升高、能源安全與產業轉型等多重挑戰，永續金融正從支持減碳，進一步延伸至氣候調適與韌性建設；星展集團永續融資規模截至2025年底突破新台幣2.5兆元，年增14%；星展集團永續長黃偉雄 (Kelvin Wong) 表示，星展持續發揮金融專業，透過資本配置、風險管理及跨界合作，協助客戶永續轉型，掌握長期發展機會。

世界氣象組織（WMO）預估，2026至2030年間，全球至少有一年平均氣溫較工業化前升高超過1.5°C的機率達91%；2025年全球然災害造成的經濟損失高達2,240億美元。

星展銀行今年6月攜手氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）發布《氣候調適與韌性：探索亞太投資機會》研究報告，提出具公信力的評估架構，協助辨識相關投資機會，並為星展規劃氣候調適與韌性策略提供初步方向。

在永續金融方面，星展集團截至2025年底的永續融資規模突破1,020億新加坡元，約新台幣2.5兆元，年增14%；2025年擔任永續債券發行簿記管理人，協助企業發行總額達410億新加坡元，約新台幣1兆元的永續債券，支持企業取得轉型所需資金。

星展也將金融服務延伸至新興低碳產業，例如與新加坡永續航空燃料公司（SAFCo）合作，完成新加坡首項自願性永續航空燃料試行計畫，探索金融服務支持新興產業及創新低碳技術的多元角色。

在台灣市場，截至2026年6月，星展銀行（台灣）已參與16項大型再生能源專案融資，總裝置容量達5.2GW，專案融資總額約新台幣400億元。永續金融也擴及半導體、水泥及航運等產業，2025年參與台灣記憶體大廠250億元聯合授信案，以及水泥集團3.5億美元永續連結及綠色可轉換公司債交易，2026年則參與亞洲航運公司3億美元綠色債券交易。

環境共榮方面，星展基金會於2024至2030年預計投入新台幣5.8億元，支持7項專案計畫；此外，星展持續透過在地化的策略，協助台灣社會企業及社會創新組織蓬勃發展，以商業力量解決社會與環境問題，2012至2025年累計投入新台幣1億元，支持43家社會企業。此外，星展銀行（台灣）新台幣3,000萬元，攜手荒野保護協會推動淡水河濕地保育專案，持續回應社會及環境需求。