央行連十季凍息 賴總統：「央行是獨立性的」沒有置喙餘地

賴清德總統16日接受財經節目專訪。對於央行9月決定維持政策利率不變，寫下連續十季「凍息」紀錄，他強調，央行是獨立性的，即便是總統，對央行政策也沒有置喙的餘地。倘若升息，匯率、房貸利率、投資及支出成本都會增加，因此他尊重央行決定，也覺得道理講得通。

談到金管會政策，賴總統表示，台灣金融狀況跟韓國金融狀況不同。就算是同樣的半導體產業，韓國跟台灣的條件也完全不能比。韓國固然擅長於記憶體，但台灣產業鏈更完整，從IC設計、邏輯製造到封裝測試。台灣的中小微企業產業鏈，基本上也已融入台灣科技產業，這是韓國所沒有的。

賴總統提到，股市方面，台灣有ETF；而韓國採取多倍數的操作槓桿，台灣是沒有的。金管會持續的要壯大台灣的金融市場，所以特別推動亞洲資產管理中心，「兩年有感，四年有變，六年有成」，目的是把資金留在台灣。留資才來引資，創造台灣更好的投資動能，看起來還算順利。

賴總統強調，台灣央行是獨立性的。即便是總統，對央行的政策也沒有置喙的餘地。這是一個很好的傳統，雖然他是總統，但對於總體經濟的專業知識，一定比不上央行所有幕僚共同作業的結果。即便川普權力之大，也沒有影響到Fed。

賴總統表示，他也是事後，才聽取央行說明是否升息的原因。我國CPI基本上維持穩定，大概在1.8、1.9甚至1.7，上個月是2.73，主計總處預估明年CPI大概也會在2%以下。換句話說，日本、美國升息，基本上都是因為他們的通膨指數上升。台灣方面，基本上央行認為還可以穩定。

他提到，固然台灣的CPI是因為油電凍漲，所以才沒有上漲，被低估是事實。但如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住。這就是為什麼希望立法院可以通過追加預算，好讓對於中油跟台電的補助，經費能夠順利撥款。

賴總統說，穩定物價所做的配合，是從蔡英文總統時代開始，也就是Covid-19期間，很多貨物稅取消，油電也凍漲，當時效果很好。當時日本、韓國、美國、歐洲的CPI大概都9點多，台灣才3點多。

他也說，所以此次面對中東戰爭，造成油品價格高漲，就沿用過去成功的方式，採取油電凍漲。政府補貼油電是有限的，但所創造的整體無形價值跟效果，遠大於政府的補貼，因此才會繼續採取這個方式，「全民都受惠」。

賴總統提到，如果影響到利息調升，後續新台幣匯率會升值，房貸利率也會受到影響，企業投資的成本也會增加，民眾消費支出也會增加。對於台灣總體經濟，是牽一髮而動全身，必須整體考量。他尊重央行的決定，央行有其獨立性，央行說明的這個道理也講得通。