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力挺中小微企業、合庫銀行辦金融支持座談會 專案貸款承作市場領先

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行舉辦「中小微企業金融支持座談會」，合庫銀行董事長林衍茂(左六)、財政部國庫署主任秘書羅幸榮(左五)、合庫銀行總經理王淑芳(左四)、經濟部中小及新創企業署副署長李佳瑾(右六)、財團法人中小企業信用保證基金代理總經理呂文峯(右五)、合庫金控首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷(右四)與合庫高階主管合影。合庫銀行／提供
合庫銀行舉辦「中小微企業金融支持座談會」，合庫銀行董事長林衍茂(左六)、財政部國庫署主任秘書羅幸榮(左五)、合庫銀行總經理王淑芳(左四)、經濟部中小及新創企業署副署長李佳瑾(右六)、財團法人中小企業信用保證基金代理總經理呂文峯(右五)、合庫金控首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷(右四)與合庫高階主管合影。合庫銀行／提供

響應政府支持及壯大中小微企業政策，合作金庫銀行於9月29日、10月12日及10月15日3天分別在高雄、台中及台北舉辦「中小微企業金融支持座談會」，共吸引逾750位企業代表參與，現場交流熱絡，展現合庫銀行持續關懷中小微企業發展，並透過整合政府政策與金融資源，積極協助企業掌握轉型升級與市場拓展契機。

本次座談會獲得經濟部中小及新創企業署與財政部國庫署支持參與，展現政府對中小微企業發展的高度重視，並透過強化政府、金融機構與企業間的交流合作，協助企業掌握政策資源與發展契機，共同推動創新升級與永續發展。

座談會另邀請中小企業信用保證基金、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會及中國輸出入銀行等單位，共同分享最新輔導政策、融資措施、信用保證機制及海外拓展資源，協助企業掌握相關金融支持措施。

此外，合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷也就全球經濟情勢、產業發展趨勢及企業經營展望進行專題分享，協助企業掌握市場脈動與未來商機。

合作金庫銀行表示，中小微企業是台灣經濟發展的重要基石，也是產業升級與供應鏈穩定的重要力量。合庫銀行長期深耕中小企業金融服務，積極配合政府推動「中小微企業多元發展專案貸款」，自專案開辦以來，承作件數及核貸金額均維持市場領先表現，展現支持中小微企業發展的具體成果。同時，結合中小企業信用保證基金機制及「合庫金質獎」專案，提供具競爭力的融資條件及利率優惠，協助企業降低融資門檻、提升資金調度彈性，支持企業穩健成長與轉型升級。

未來，合作金庫銀行將持續秉持「從寬、從速、從簡」的服務精神，結合金融專業與在地服務能量，協助企業掌握AI發展與永續轉型新契機，提升產業競爭力與經濟韌性。

合庫 銀行 國庫署

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