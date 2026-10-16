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國泰人壽「美愛康泰」美元利變險 結合癌症及四項自體免疫疾病保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／即時報導

癌症已連續44年居十大死因首位，根據台灣癌症基金會調查，約有25%癌友自費藥物負擔高達百萬元以上。除癌症外，自體免疫疾病同樣值得關注，依衛福部2026年9月「重大傷病各疾病別有效領證統計表」之「需終身治療之全身性自體免疫症候群」為例，有效領證人數位居第三。因此可能每年平均需花費年數十萬元的治療費用，是一筆不小的負擔。國泰人壽觀察民眾對健康保障與長期財務規劃的雙重需求，推出「國泰人壽美愛康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，除了資產累積、癌症保障外，更結合4項自體免疫疾病，包含嚴重類風濕性關節炎、嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重克隆氏病或潰瘍性結腸炎、多發性硬化症，並結合保費豁免及身故保障，協助保戶完善自身與家庭的保障規劃。

「美愛康泰」結合宣告利率機制，透過增值回饋分享金提供資產累積機會，滿足中長期財務規劃及資產傳承需求；並依據個人需求，可選擇2年期、6年期、8年期等多元繳費期間，身故保險金亦可選擇「類信託」的分期定期給付方式，由保險公司依約定分期給付予受益人，讓保險金得以傳承，延續對家人的愛與照顧。

除了資產累積外，面對特定傷病可能衍生的醫療、照護支出及收入中斷等壓力，健康保障準備更顯重要。「美愛康泰」特定傷病保障涵蓋癌症（重度）」及前述4項「需終身治療之全身性自體免疫症候群」之項目。若罹患約定之特定傷病，最高可領取基本保險金10%的特定傷病保險金，作為治療期間的財務後盾，於繳費期間內罹患，還可豁免續期保險費，減輕罹病後的經濟負擔。國泰人壽期望能從健康風險管理延伸至中長期財務安排，透過「健康時累積資產、罹病時提供保障、身故後延續傳承」的設計，滿足保戶人生不同階段的健康與財務需求。

以 40 歲男性投保基本保險金額 100 萬美元，繳費 8 年期為例，每年實繳保險費 43,904 美元（含 2%保險費折減），假設宣告利率每年皆為 4.35%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，累積至第三保單年度起就能達到總繳保險費約 3 倍的身故保障。若於 45 歲時罹患約定之特定傷病，可領取10 %之基本保險金額，即 10 萬美元的特定傷病保險金，同時豁免剩餘 2 年之續期保險費，在治療期間取得財務支援並減輕持續繳費負擔。如後續至 80 歲身故，身故保險金約為 122 萬美元，持續發揮家庭保障與資產傳承功能。

國泰人壽持續以客戶需求為核心，因應家庭資產累積、傳承及健康保障等多元需求，透過多元商品布局和商品創新，強化保障與財務規劃的連結，讓保險不僅發揮風險保障功能，也成為家庭中長期財務安排的重要工具，持續發揮保險安定個人與家庭生活的核心價值。

國泰人壽 癌症 自體免疫疾病

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