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台新、元富投顧完成合併！設立五大研究部門 目標成為「金控大腦」

經濟日報／ 記者戴玉翔／即時報導

台新新光金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧於16日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。合併後台新投顧員工逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列。研究團隊依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷五大領域進行專業分工，集中集團研究資源、擴大研究覆蓋範圍與服務量能，目標成為「金控大腦」。

新經營團隊由洪素珍續任董事長、李鎮宇續任副董事長，江浩農出任總經理、黃文清出任策略長。

洪素珍表示，投顧是金控的研究中樞，合併後將一次到位整合雙方的研究資源、人才與後勤系統，降低重複成本，並將研究成果延伸服務集團銀行財富管理、證券經紀、投信資產管理及壽險投資等各業務線。台新投顧將秉持「人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷」四大經營理念，深化研究的廣度與深度，成為金控最堅實的研究智庫。

組織架構上，台新投顧設立五大研究部門：科技產業研究部聚焦半導體與AI供應鏈等電子產業研究；總經傳產研究部負責總體經濟與傳統產業分析；國際市場研究部涵蓋全球金融市場以及海外股票與債券研究；企業金融研究部提供資本市場評價與國際聯貸評價，支援集團法人金融業務；整合行銷研究部則作為投顧與集團各子公司的專屬服務窗口，將研究成果轉化為投資人看得懂、用得上的投資觀點。

李鎮宇指出，在AI浪潮、地緣政治與利率循環交錯下，市場變化速度前所未見，研究的價值就在於比市場更早看見趨勢。這次合併不只是規模擴大，更是研究分工的重新設計：兩家投顧過去在總經、產業及個股研究各有所長，合併後以五大研究部門重新布局，打通從全球總經、科技產業、個股評價到資本市場的完整研究鏈。台新投顧將從單一子公司的研究單位，升級為全集團共享的研究平台，一份研究同時服務集團各子公司與外部客戶，讓研究真正轉化為集團的競爭力。

展望未來，台新投顧將持續強化內部控制、法令遵循及永續經營，以專業、嚴謹的研究為基礎，結合金控集團資源與綜效，為客戶提供更即時、更全面的市場觀點，成為投資人最值得信賴的智慧好夥伴。

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