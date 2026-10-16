北富銀主辦 光寶科360億元永續連結聯貸案完成簽約 超額認購達140%

光寶科技股份有限公司等值新臺幣360億元永續連結聯合授信案16日順利完成簽約。本案由台北富邦銀行擔任統籌主辦銀行，國泰世華銀行及兆豐商業銀行共同統籌主辦，不僅是光寶科首筆永續連結聯貸案，更是光寶科睽違10年再次籌組聯貸案，共獲得10家金融機構熱烈響應，超額認購率達140%，充分彰顯銀行團對光寶科長期經營成果、全球發展策略及永續願景的高度肯定。

此次聯貸資金將有助於光寶科充實中期營運資金，並支應海外資本支出計畫，支持全球策略投資布局及營運發展需求，進一步強化營運韌性與國際競爭力。近年來，光寶科持續透過策略合作、投資及全球布局拓展成長動能，聚焦AI基礎設施、光通訊及能源管理等高成長事業發展，為未來成長及全球市場拓展奠定堅實基礎。

除追求營運成長外，光寶科亦長期將永續發展納入企業核心策略。本次聯貸案導入永續連結貸款（SLL）機制，透過溫室氣體減量、廢棄物減量及再生能源使用率提升等永續績效指標，支持光寶科持續深化ESG管理及低碳轉型作為，落實永續經營承諾，並藉由金融力量共同推動企業永續發展目標。

北富銀深耕聯貸市場多年，厚植洞察產業趨勢與脈動之專業，可提供客戶兼具專業、彈性和永續價值的籌資架構，多次榮獲《國際金融評論(IFR Asia）》「台灣最佳聯貸主辦行」，《歐元雜誌（Euromoney）》「台灣最佳ESG銀行」等殊榮。未來，北富銀將依循「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，繼續支持產業邁向淨零轉型，成為企業夥伴實現永續經營目標最堅實的後盾。