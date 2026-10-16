股匯不同調　台股反彈新台幣續貶摜破32.5元關卡

癌症已連續44年居十大死因首位，根據台灣癌症基金會調查，約有25%癌友自費藥物負擔高達百萬元以上。除癌症外，自體免疫疾病同樣值得關注，依衛福部2026年9月「重大傷病各疾病別有效領證統計表」之「需終身治療之全身性自體免疫症候群」為例，有效領證人數位居第三。因此可能每年平均需花費年數十萬元的治療費用，是一筆不小的負擔。國泰人壽觀察民眾對健康保障與長期財務規劃的雙重需求，推出「國泰人壽美愛康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，除了資產累積、癌症保障外，更結合4項自體免疫疾病，包含嚴重類風濕性關節炎、嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重克隆氏病或潰瘍性結腸炎、多發性硬化症，並結合保費豁免及身故保障，協助保戶完善自身與家庭的保障規劃。

2026-10-16 11:20