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股匯不同調　台股反彈新台幣續貶摜破32.5元關卡

中央社／ 台北16日電
新台幣匯率。聯合報系資料照片
新台幣匯率。聯合報系資料照片

外資昨天大舉撤出台股並匯出，導致台灣股匯市慘遭血洗，新台幣匯率更爆出史上天量、重挫收黑。今天台股甩開陰霾，反彈逾500點，不過新台幣匯率貶勢延續，盤中摜破32.5元關卡、重貶逾2.5角。

美國通膨數據高於預期，加上晶片股賣壓仍重，昨天外資瘋砍台股3025.55億元，創下外資單日賣超金額第1大，熱錢瘋狂提款台股並匯出，不只台股收盤重挫1655.96點，新台幣匯率盤中更重貶3.79角，單日兩大外匯市場總成交金額爆出91.15億美元的史上最大量。

外資龐大提款潮仍待消化，儘管今天台股回神，新台幣兌美元延續頹勢，一早以32.29元開盤後，匯價摜破32.5元重要關卡，最低觸及32.516元、重貶逾2.5角。

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