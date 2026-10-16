聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣早盤再貶逾2角 消化前一日外資巨額賣超壓力
AI交易去槓桿持續，晶片AI基建鏈承壓，美股資金轉向醫療保健、金融及原材料等板塊，帶動道瓊領漲、標普小幅收高，納指小漲，費半則落後。
台股今早由聯發科（2454）、南電（8046）、欣興（3037）等權值電子股領軍大盤反彈，但護國神山台積電（2330）在法說會後股價僅在平盤附近小跌，壓抑台股大盤上衝力道。新台幣匯價以32.29元開盤，再貶2.5分；開盤45分鐘內又再出現貶逾2角行情，最低匯價32.466元。
匯銀指出，美國舊金山Fed總裁Daly稱需要再升息的可能性較高，但不急迫。芝加哥Fed總裁Goolsbee稱 9 月通膨令人失望、希望看到更多數據，並警告 AI 相關基礎建設可能使經濟過熱，現在判斷利率是否已足以達成通膨目標還太早。
今早美元指數仍維持102以上價位，台北外匯市場則持續消化昨天外資在台股的巨額賣超。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。