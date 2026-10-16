新台幣早盤再貶逾2角 消化前一日外資巨額賣超壓力

AI交易去槓桿持續，晶片AI基建鏈承壓，美股資金轉向醫療保健、金融及原材料等板塊，帶動道瓊領漲、標普小幅收高，納指小漲，費半則落後。

台股今早由聯發科（2454）、南電（8046）、欣興（3037）等權值電子股領軍大盤反彈，但護國神山台積電（2330）在法說會後股價僅在平盤附近小跌，壓抑台股大盤上衝力道。新台幣匯價以32.29元開盤，再貶2.5分；開盤45分鐘內又再出現貶逾2角行情，最低匯價32.466元。

匯銀指出，美國舊金山Fed總裁Daly稱需要再升息的可能性較高，但不急迫。芝加哥Fed總裁Goolsbee稱 9 月通膨令人失望、希望看到更多數據，並警告 AI 相關基礎建設可能使經濟過熱，現在判斷利率是否已足以達成通膨目標還太早。

今早美元指數仍維持102以上價位，台北外匯市場則持續消化昨天外資在台股的巨額賣超。