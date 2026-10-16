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資金移轉、股匯連動 台幣短期貶壓恐難消

聯合報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯率近來面臨貶值壓力，隨著美國科技股高估值修正、AI投資報酬疑慮升溫，股匯形成連動效應，短線貶值壓力恐難消退。圖為外匯交易室。聯合報系資料照
新台幣匯率近來面臨貶值壓力，隨著美國科技股高估值修正、AI投資報酬疑慮升溫，股匯形成連動效應，短線貶值壓力恐難消退。圖為外匯交易室。聯合報系資料照

美國科技股修正不止，台股跟著承壓，新台幣匯率也面臨貶值壓力。十月上旬，外匯市場兩度爆出巨量，背後共同原因都是外資大舉賣超台股、買進美元匯出。隨著美國科技股高估值修正、人工智慧（ＡＩ）投資報酬疑慮升高，台股與新台幣形成股匯連動效應，短線貶值壓力恐難迅速消退。

對新台幣而言，美國科技股修正的影響不只在股市，更會透過國際資金重新配置傳導至匯市。當外資降低台股部位，匯出需求增加；若美元同時受到利率預期支撐，新台幣便面臨資金流出與美元偏強的雙重壓力。

中央銀行統計，截至九月底，外資持有國內股票、債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額，合計達一兆九二七二億美元，創下高檔。台股先前不斷創高，推升外資持有資產市值，一旦國際股市反轉，外資調節部位所引發的資金流動，對匯市的影響也更加明顯。

央行先前表示，在ＡＩ等科技議題熱烈發酵期間，台股與美股那斯達克指數的相關係數一度達○點九五至○點九六，顯示兩地股市連動性極高。當美國科技股出現明顯修正，台股難置身事外，外資若同步降低台股持股，賣股後將資金匯出，便會增加市場美元需求，進一步推升新台幣貶值壓力。

近期美國科技股面臨多重利空。首先，美國通膨數據高於預期，使市場重新評估聯準會利率維持高檔更久的預期。

其次，市場開始檢視ＡＩ熱潮背後的投資報酬；第三，半導體與記憶體產業的競爭及供需變化，也加深市場疑慮。包括中國大陸記憶體業者技術進展、記憶體價格與供應前景，以及ＡＩ晶片產業競爭加劇等因素，都可能影響投資人對相關企業未來獲利的評估，進而拖累費城半導體指數及科技股表現。

後續觀察重點，在於美國科技股能否止跌、ＡＩ產業獲利能否支撐高估值，以及外資是否持續賣超台股。若科技股修正擴大，外資撤出壓力可能延續，台股與新台幣將持續受到牽動；反之，若美股回穩、外資賣壓降溫，匯市才有機會喘息。

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