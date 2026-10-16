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台幣成交爆天量…衝上91億美元 貶1.92角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股遭外資大舉提款並匯出，新台幣匯率承受龐大貶值壓力，匯市昨（15）日盤中一度重貶3.79角，最低下探32.452元，尾盤在中央銀行進場調節下，貶幅收斂，終場以32.265元作收，貶值1.92角，為逾二個月來最低匯價，爆91.15億美元歷史天量。

匯銀估，外資昨天匯出約75億美元，今日將測試32.5元重要心理關卡。

匯市本周二才寫下71.14億美元的歷史最大成交量，昨天再度刷新紀錄，本周連續爆出驚人巨量，匯銀人士指出，這次股市賣壓明顯蔓延至匯市，外資是否加速將資金撤出台灣，值得關注。

外資昨日開盤後一路買進美元匯出，昨日央行雖然電請大出口商進場「穩匯」，然匯價呈現一面倒的「單邊」走勢，出口商從日前「拋匯」轉為「觀望、惜售」，使得央行道德勸說失效。

從昨日交易來看，外資買匯需求升溫，美元買盤幾乎貫穿盤中交易時段，出口商雖進場拋售美元，但量能不足以扭轉供需。

匯銀人士分析指出，當前新台幣走勢已不只是單純的價位波動，而是受到國際資金流向主導。當台股大幅下跌，外資降低風險性資產部位，資金匯出需求隨之增加，推升美元、壓低新台幣。

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