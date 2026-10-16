13金控前九月大賺6,318億…年增45% 已超越全年最高紀錄

13家上市金控9月自結獲利全數出爐，受到美國聯準會（Fed）升息1碼、美債殖利率攀升影響，債券價格下跌衝擊壽險投資收益，拖累金控單月獲利表現，9月合計稅後純益529.7億元，月減38.5%、年減23.2%。

不過累計前九月稅後純益仍達6,318.8億元、年增45.9%，不僅刷新歷年同期紀錄，更超越2024年全年5,979.7億元的歷史最高紀錄。

13家金控最新獲利

其中，富邦金（2881）前九月稅後純益1,272.2億元、每股稅後純益（EPS）8.8元，居13家金控之冠，國泰金EPS達6.94元居次；昨日同步公布獲利的玉山金每股賺1.95元，則創歷史新高。

今年金控獲利受惠銀行核心利息及手續費收入成長、財富管理業務強勁，加上台股交易熱絡，帶動證券經紀及投資收益表現。13家金控前九月已有富邦金、國泰金兩家獲利突破千億元，台新新光金、中信金及元大金三家超過500億元，整體獲利動能仍強。中信金更以93.5億元奪下9月單月獲利王寶座。

富邦金累計前九月稅後純益1,272.2億元，年增約40%，累計獲利及EPS雙創歷年同期次高。子公司台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信單9月及累計前九月獲利皆創歷史同期新高；富邦產險累計前九月獲利創歷史同期新高。台北富邦銀行前九月稅後純益372億元，年增28%，已超越去年全年獲利。富邦證券前九月稅後純益179億元，年增135%；富邦投信前九月稅後純益13.8億元，年增67%，資產管理規模突破1.6兆元。

國泰金累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，EPS達6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，其中國壽貢獻逾九成，增厚配息底氣。國泰世華銀行9月則賺41.7億元、月增12.4%，前九月稅後純益391.7億元、年增13%，創史上同期新高。國泰證券前九月賺69.6億元、年增127%；國泰投信賺28.9億元、年增42%，兩家獲利均已超越去年全年水準。

玉山金9月自結稅後純益38億元，累計稅後純益318.4億元，年增21.5%，EPS為1.95元，創歷史新高。玉山金9月1日合併三商人壽，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）「企業合併」規定，金控合併財報認列三商壽損益為1.4億元與其個體財報19.1億元有所差異，屬合併當期集中反映一次性調整，但後續月份相關一次性影響將大幅降低，個體與合併盈餘差距可望縮小並趨於穩定。另玉山銀行累計稅後純益279.5億元，玉山證券累計稅後純益40.4億元，均創歷年同期新高。