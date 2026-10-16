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擴大高端財管版圖 台企銀高資產服務專區揭牌

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
台企銀高資產服務專區正式揭牌，董事長李嘉祥（右）及總經理李國忠。台企銀／提供
台企銀高資產服務專區正式揭牌，董事長李嘉祥（右）及總經理李國忠。台企銀／提供

台灣企銀（2834）搶攻億元級大戶，開辦高資產財管業務短短兩個半月，資產管理規模已達289億元。繼9月進駐高雄資產管理專區後，昨（15）日在高雄分行設立的「高資產服務專區」正式揭牌，加速擴大高端財富管理版圖。

台企銀自今年7月正式開辦高資產業務，積極受理金融資產淨值逾1億元客戶申請，累計客戶數顯著成長。

這次高雄服務據點啟用，也象徵從高資產業務開辦、進駐專區到服務據點建置，逐步完成布局。

台企銀董事長李嘉祥表示，進駐高雄資產管理專區，是「跨域並進、再創高峰」經營策略的重要一環，未來將以產品創新、融資整合、家族辦公室及專業人才四大方向為核心，串聯境內外金融資源，打造更具競爭力的財富管理平台。

台企銀近年積極推動業務轉型，財富管理業務已連續三年維持高成長。隨台灣高資產客戶對全球資產配置、資金融通及財富傳承需求增加，銀行也將財管列為下一階段的重要成長引擎。

在服務策略上，台企銀將發揮長期深耕中小企業的優勢，整合財富管理、企業金融、授信、信託及國際金融等資源，讓高資產客戶不只取得投資商品，也能同步滿足資金調度需求。

其中，融資服務涵蓋金融資產組合融資（Lombard lending）、保費融資及特金質借等方案，將投資與融資結合，提供一站式金融服務，協助客戶兼顧資產配置與資金運用彈性。

除了投資與融資，高資產客戶也重視企業接班及財富傳承。台企銀將家族辦公室列為高雄專區重要發展主軸，結合內部金融資源及外部會計師、律師等專業顧問，提供跨領域服務。服務範圍包括資產配置、稅務與法律諮詢、企業接班、家族治理及財富傳承等，滿足跨世代財富管理需求。

台企銀表示，未來將持續拓展境內外金融商品及客製化投資服務，透過高雄資產管理專區整合跨領域金融資源，深化高資產客戶服務，推動財富管理成為銀行下一階段成長動能。

台企銀 資產 高雄

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