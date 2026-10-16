力挺永和大陳社區公辦都更 兆豐銀主辦漢皇160億聯貸

為支持都市更新、改善老舊社區居住環境，由兆豐銀行、第一銀行及合作金庫銀行統籌，並邀請彰化銀行（2801）共同統籌主辦之漢皇開發160.59億元聯合授信案，昨（15）日由漢皇開發董事長孫正乾、副董事長孫鼎翔、兆豐銀行董事長董瑞斌完成簽約。

資金用途主要為支應永和大陳社區公辦都更單元7開發所需資金，吸引共七家金融機構參與，超額認購1.22倍。透過銀行團攜手提供金融支持，協助推動大型公辦都市更新開發計畫，為社區再生、城市發展及居住品質提升注入新動能。

兆豐銀行近年積極推動都更危老業務，截至2026年9月底，辦理都更危老融資核貸案件已近180件，總額度已逾新臺幣2,000億元，展現兆豐銀耕耘危老重建及都市更新的決心。永和大陳社區位於頂溪生活圈，是新北市指標性的公辦都市更新案件之一，兼具改善老舊聚落居住安全、提升公共設施服務品質及帶動區域整體發展等多重效益。本次聯貸案將有助漢皇開發整合資源、穩健推動開發進程，進一步落實地方發展願景，創造居民、企業及城市發展三贏局面。

漢皇集團為雙北地區知名建設開發業者，長期深耕住宅開發、都市更新及不動產開發領域，業務涵蓋土地開發、建築規劃、營造施工、行銷推廣及售後服務等面向。漢皇集團秉持「穩健信賴、與時俱進、永續共好」之核心理念，致力打造兼顧居住品質與城市發展需求之建築產品，近年並積極投入雙北地區多項都市更新及公辦都更案件，累積豐富開發實績與整合經驗。

兆豐銀深耕聯貸市場多年，長期支持政策性融資，自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，倫敦證券交易所集團統計資料中，2026年前三季累計額度管理行銀行承做聯貸排名第一，未來兆豐將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業掌握產業升級與全球布局契機，共創穩健且永續之成長動能。