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三商壽、富邦壽共發債211億元
玉山金（2884）子公司三商美邦人壽昨（15）日決議擬發行10年期累積次順位公司債，上限125億元，將強化財務結構、提升資本適足率。富邦人壽昨也公告發行今年度第二期無擔保累積次順位公司債86.7億元。合計兩壽險發債金額211.7億元。
富邦人壽昨日公告發行86.7億元無擔保累積次順位普通公司債，主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。此為富邦人壽今年第二度發行國內次債，兩次合計為286.7億元。
三商人壽董事會昨決議，發行10年期累積次順位普通公司債，發行總額上限125億元，得採一次或分次發行。募得價款用途為強化財務結構、提升資本適足率。發行利率將依公司債發行市場狀況授權董事長決定。
三商壽為提升資本適足率，去年總計共發債175.3億元，並現金增資10.5億元。今年9月1日正式併入玉山金，玉山立即注資160億，且明年很快會再注資60億元，玉山內部預估屆時各方面比率都會達標，過去幾年因資本不足業務受限，曾被金管會限制不能投資不動產等，玉山金董事長黃男州指出，資本達標後未來會調整投資組合比重，如不動產投資較業界平均低，會逐步提高。
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