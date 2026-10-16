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五大發卡行刷出最強9月 金額突破3,000億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
國內信用卡消費持續熱絡。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
國內信用卡消費持續熱絡。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

國內信用卡消費持續熱絡，前五大發卡銀行9月刷卡金額合計3,376億元，累計前九月刷卡金額突破3.1兆元，皆創歷史同期新高。中國信託銀行持續穩坐「刷卡王」及「發卡王」雙料冠軍，9月刷卡金額達890億元，累計前九月刷卡金額達8,207億元，單月新發卡數18.1萬張，三項數據均居五大銀行之首。

觀察五大銀行9月刷卡表現，國泰世華銀行以843億元排名第二，累計前九月刷卡金額達7,335億元；玉山銀行9月刷卡556億元，累計達5,827億元；台北富邦銀行9月刷卡573億元，累計達4,900億元；台新銀行9月刷卡514億元，累計達4,746億元。

前五大發卡行9月業務概況
前五大發卡行9月業務概況

發卡表現方面，中信銀9月新發卡18.1萬張，遠高於其他四家銀行；玉山銀以6.8萬張居次，國泰世華銀、台新銀及北富銀分別為4.5萬張、4.3萬張及3.8萬張，顯示各銀行持續透過信用卡產品與優惠活動爭取客戶。

若以累計刷卡金額觀察，中信銀前九月刷卡金額已突破8,000億元，國泰世華銀也超過7,000億元，兩家銀行持續領先同業。

中國信託於9月推出中國信託萬豪旅享家聯名卡，憑藉豐富的權益及可直升萬豪旅享家白金會員等特色，受到商旅客群青睞，帶動市場高度關注與申辦熱潮。

國泰世華銀行持續透過CUBE信用卡多元回饋權益與跨通路合作，滿足不同生活場景的支付需求。

玉山銀發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡、富邦J卡及富邦momo卡。

台新銀Richart卡發卡量突破300萬張，9月15日與全家及屈臣氏三方策盟，將全家Richart聯名卡權益全面升級。

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