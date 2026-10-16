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代理式AI夯 33家金融業者導入
金管會昨（15）日公布2026年金融業AI調查，首度納入「代理式AI」，已有33家業者使用，但面臨技術、資安及法遵三大挑戰；另有逾半的AI使用業者，允許AI自動化決策比例「掛蛋」，顯示金融業仍以人工把關。
33家業者中，以證券期貨業15家最多，銀行及金控11家居次，保險業七家。主要用於資料蒐集、研究報告撰寫及程式碼檢核等內部作業。
與主要回答問題的生成式AI不同，代理式AI被金融業視為「數位行員」，可依目標自行蒐集資料、使用工具並完成任務。
據金管會調查，例如華南銀行已運用AI代理人協助撰寫投資研究報告、產經周報，掌握全球市場與產業趨勢。
但AI從「幫忙回答」走向「幫忙做事」，出錯風險也隨之升高。調查顯示，業者最擔心技術與模型問題，包括AI自主執行失控、產出內容有誤，其次是資料安全、隱私保護及合規性等問題。
其他AI應用也逐漸深入工作流程。例如群益投信運用AI自動爬取公開新聞、辨識嫌疑人姓名並建檔，省去員工逐篇閱讀整理的時間。
放大來看，383家受調查機構已有164家使用AI，占43%，較兩年前29%提高；使用AI的業者中，逾七成採用生成式AI。
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