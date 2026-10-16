聽新聞
0:00 / 0:00

代理式AI夯 33家金融業者導入

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（15）日公布2026年金融業AI調查，首度納入「代理式AI」，已有33家業者使用，但面臨技術、資安及法遵三大挑戰；另有逾半的AI使用業者，允許AI自動化決策比例「掛蛋」，顯示金融業仍以人工把關。

33家業者中，以證券期貨業15家最多，銀行及金控11家居次，保險業七家。主要用於資料蒐集、研究報告撰寫及程式碼檢核等內部作業。

與主要回答問題的生成式AI不同，代理式AI被金融業視為「數位行員」，可依目標自行蒐集資料、使用工具並完成任務。

據金管會調查，例如華南銀行已運用AI代理人協助撰寫投資研究報告、產經周報，掌握全球市場與產業趨勢。

但AI從「幫忙回答」走向「幫忙做事」，出錯風險也隨之升高。調查顯示，業者最擔心技術與模型問題，包括AI自主執行失控、產出內容有誤，其次是資料安全、隱私保護及合規性等問題。

其他AI應用也逐漸深入工作流程。例如群益投信運用AI自動爬取公開新聞、辨識嫌疑人姓名並建檔，省去員工逐篇閱讀整理的時間。

放大來看，383家受調查機構已有164家使用AI，占43%，較兩年前29%提高；使用AI的業者中，逾七成採用生成式AI。

華南銀行 金控 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

大數據攜手勤業眾信推動AI落地 聚焦人機協作與企業治理

中華電培育逾80家新創 再設2家AI子公司

2026科技論壇／玉山金科技長張智星：推動六大金融應用場景

相關新聞

台幣成交爆天量…衝上91億美元 貶1.92角

台股遭外資大舉提款並匯出，新台幣匯率承受龐大貶值壓力，匯市昨（15）日盤中一度重貶3.79角，最低下探32.452元，尾盤在中央銀行進場調節下，貶幅收斂，終場以32.265元作收，貶值1.92角，為逾二個月來最低匯價，爆91.15億美元歷史天量。

13金控前九月大賺6,318億…年增45% 已超越全年最高紀錄

13家上市金控9月自結獲利全數出爐，受到美國聯準會（Fed）升息1碼、美債殖利率攀升影響，債券價格下跌衝擊壽險投資收益，拖累金控單月獲利表現，9月合計稅後純益529.7億元，月減38.5%、年減23.2%。

亞資中心成績單連連超標 財管規模暴增15兆元

亞資中心四年目標，不到兩年半就提前達陣，六年目標也有望提前過關。金管會昨（15）日公布，8月底全體金融業資產管理規模（AUM）暴增15.24兆元、達47.8兆元，一舉超越原訂四年增加14兆元目標，六年長期目標也已完成逾半。

國銀放款中小企 增速放緩

出口旺、資金需求熱，中小企業放款動能卻降溫？據金管會昨（15）日公布統計，8月單月新增361億元，較上月縮水七成；銀行圈觀察，9月市場利率已走揚，資金緊俏壓力未解，第4季放款增速恐進一步收斂。

代理式AI夯 33家金融業者導入

金管會昨（15）日公布2026年金融業AI調查，首度納入「代理式AI」，已有33家業者使用，但面臨技術、資安及法遵三大挑戰；另有逾半的AI使用業者，允許AI自動化決策比例「掛蛋」，顯示金融業仍以人工把關。

五大發卡行刷出最強9月 金額突破3,000億元

國內信用卡消費持續熱絡，前五大發卡銀行9月刷卡金額合計3,376億元，累計前九月刷卡金額突破3.1兆元，皆創歷史同期新高。中國信託銀行持續穩坐「刷卡王」及「發卡王」雙料冠軍，9月刷卡金額達890億元，累計前九月刷卡金額達8,207億元，單月新發卡數18.1萬張，三項數據均居五大銀行之首。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。