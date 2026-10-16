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國銀放款中小企 增速放緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

出口旺、資金需求熱，中小企業放款動能卻降溫？據金管會昨（15）日公布統計，8月單月新增361億元，較上月縮水七成；銀行圈觀察，9月市場利率已走揚，資金緊俏壓力未解，第4季放款增速恐進一步收斂。

截至8月底，國銀對中小企業放款餘額達11兆4,599億元，前八月新增5,714億元，寫史上同期次高。已達全年5,000億元目標的114.28%，更提前超越2025年全年5,504億元新增量。

但單月增量從7月1,327億元驟降至8月361億元，減少966億元或73%。

銀行局副局長張嘉魁說，7月基期較高，加上部分客戶提前還款；整體而言，出口持續成長，仍帶動中小企業購料、營運及周轉金需求。

銀行圈觀察，9月市場資金緊俏，央行較長天期定存單（NCD）標售利率及商業本票市場利率走揚，反映市場資金價格已先行上升。

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