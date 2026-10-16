國銀放款中小企 增速放緩

金管會昨（15）日公布2026年金融業AI調查，首度納入「代理式AI」，已有33家業者使用，但面臨技術、資安及法遵三大挑戰；另有逾半的AI使用業者，允許AI自動化決策比例「掛蛋」，顯示金融業仍以人工把關。

2026-10-16 01:49