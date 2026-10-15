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金管會亞資成績單破表！財管逼50兆元 四年提前達標、六年目標也拚提早

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

亞資中心四年目標，不到兩年半就提前達陣，六年目標也有望提前過關。金管會公布，8月底全體金融業資產管理規模（AUM）暴增15.24兆元、達47.8兆元，一舉超越原訂四年增加14兆元目標，六年長期目標也已完成逾半。

金管會自2024年6月推動亞資中心，訂下「兩年有感、四年有變、六年有成」路線圖。

分別設定兩年增加4兆元、四年增加14兆元、六年增加30兆元，最終要達62.56兆元。

如今從政策推動前的32.56兆元一路攀升至47.8兆元，兩年目標達標率高達381%，四年目標也提前完成；距六年增加30兆元目標，進度已達50.8%。

整體財管規模加速擴張，高雄資產管理專區正是這波成長的具體縮影。

據統計，8月底專區21家銀行高資產客戶達8,892人、AUM達9,904億元，逼近兆元大關，前八月分別增加6,623人及7,172億元。

高雄專區AUM已占全體國銀高資產財管規模近三分之一，等於大戶每3元資產，就有近1元計入高雄專區業務規模。截至9月底，已有61家金融業者獲准進駐，金融聚落持續擴大。

專區成長不只反映在資產規模，四大創新業務也逐漸開花結果。其中，8月底授信貸款餘額達1,010億元，較去年底174億元成長近五倍。

家辦客戶增加到239家，受託管理資產達1,074億元，顯示大戶對資產活化及家族財富管理需求升溫。

法規鬆綁也持續為財管成長添柴火。金管會截至8月底已完成60項法規調適，近期更開放高雄專區試辦成熟的家辦顧問及特定壽險商品走向全台，讓原本集中高雄的創新服務向外擴散，成為下一波成長新動能。

在普惠理財方面，TISA截至9月底開戶達26萬6,226戶，基金達62檔、資產規模234.5億元。金管會正與財政部研議第二階段TISA租稅優惠，爭取新增政策誘因，吸引更多民眾長期投資。

創新商品方面，9月底已有40檔主動式ETF掛牌，資產規模達9,838億元、逼近兆元；投信投顧業管理資產總規模也達23.72兆元，較去年同期增加9.35兆元。

亞資中心下一關是六年增加30兆元、總規模達62.56兆元，如今距目標僅剩一半。

隨高雄專區持續擴張、家辦走向全台及創新商品推進，若延續目前成長速度，市場樂觀預期，六年目標有望不必等滿六年，就提前達陣。

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