銀行資金愈來愈緊？8月中小企放款大降溫 第4季恐迎考驗

出口旺、資金需求熱，中小企業放款動能卻降溫？據金管會統計，8月單月新增361億元，較上月縮水七成；銀行圈觀察，9月市場利率已走揚，資金緊俏壓力未解，第4季放款增速恐進一步收斂。

截至8月底，國銀對中小企業放款餘額達11兆4,599億元，前八月新增5,714億元，寫史上同期次高。已達全年5,000億元目標的114.28%，更提前超越2025年全年5,504億元新增量。

但單月增量從7月1,327億元驟降至8月361億元，減少966億元或73%。銀行局副局長張嘉魁說，7月基期較高，加上部分客戶提前還款；整體而言，出口持續成長，仍帶動中小企業購料、營運及周轉金需求。

銀行圈觀察，9月市場資金緊俏，央行較長天期定存單（NCD）標售利率及商業本票市場利率走揚，反映市場利率已先行上升。

即使央行未升息，若銀行吸收存款、同業拆款成本跟進走高，第4季放款訂價及資金調度壓力恐進一步增加。

值得注意的是，8月國銀整體存款大增8,382億元，是放款增額2.3倍，但新增存款並非全數可轉為放款。

銀行圈指出，銀行本就須符合流動性覆蓋率（LCR）要求，真正值得關注的是市場資金成本走高，銀行只能持續加強吸收存款。

銀行圈認為，AI供應鏈擴產及出口暢旺，仍將支撐中小企業融資需求，但資金成本上揚、銀行調度壓力升高，第4季放款需求未必降溫，增速卻恐難再現上半年及7月的強勁表現。

銀行競逐方面，前八月新增放款由玉山銀673億元居冠，中信銀488億元、永豐銀480億元、兆豐銀435億元及台新銀426億元分居第二至第五名。