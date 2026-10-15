富邦人壽再發債86.7億元 今年國內次債籌資達286.7億元

富邦人壽15日公告發行86.7億元無擔保累積次順位普通公司債，主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。此為富邦人壽今年第二度發行國內次債，兩次合計為286.7億元。

根據公告，富邦人壽此次發債分為甲券及乙券，其中甲券發行金額46.7億元，期限10年，固定利率3.70%；乙券發行金額40億元，期限15年，固定利率3.85%，每張面額100萬元。富邦人壽表示，募得價款主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。

另外，富邦證券及台北富邦銀行同步公告，分別擬取得84.2億元及2.5億元，合計86.7億元，與此次發債總額相同，兩筆交易均屬關係人交易。

此為富邦人壽今年第二度發行無擔保累積次順位普通公司債，第一次為今年4月發行新台幣200億元。

海外發債部分，富邦人壽於7月透過新加坡全資子公司完成3.5億美元（約新台幣113億元）、15年期首10年不可贖回次順位公司債定價，發行利差為美國10年期公債利率加133個基點，發行收益率5.95%、票面利率5.87%，並獲超過19億美元訂單，超額認購逾5.4倍。