數位行員來了！33家金融業導入「代理式 AI」 三大風險曝光

金管會15日公布2026年金融業AI調查，首度納入「代理式AI」，已有33家業者使用，但面臨技術、資安及法遵三大挑戰；另有逾半的AI使用業者，允許AI自動化決策比例「掛蛋」，顯示金融業仍以人工把關。

33家業者中，以證券期貨業15家最多，銀行及金控11家居次，保險業7家。主要用於資料蒐集、研究報告撰寫及程式碼檢核等內部作業。

與主要回答問題的生成式AI不同，代理式AI被金融業視為「數位行員」，可依目標自行蒐集資料、使用工具並完成任務。

據金管會調查，例如華南銀行已運用AI代理人協助撰寫投資研究報告、產經周報，掌握全球市場與產業趨勢。

但AI從「幫忙回答」走向「幫忙做事」，出錯風險也隨之升高。調查顯示，業者最擔心技術與模型問題，包括AI自主執行失控、產出內容有誤，其次是資料安全、隱私保護及合規性等問題。

其他AI應用也逐漸深入工作流程。例如群益投信運用AI自動爬取公開新聞、辨識嫌疑人姓名並建檔，省去員工逐篇閱讀整理的時間。

放大來看，383家受調查機構已有164家使用AI，占43%，較兩年前29%提高；使用AI的業者中，逾七成採用生成式AI。

AI應用第三大目的，也從提升客戶體驗轉為「提升分析及決策效益」，顯示AI應用正逐漸深化為營運決策輔助工具。

不過，協助決策不代表交出決策權。金管會創新處長周正山說，多數業者仍將AI視為輔助工具，尤其對外業務最後仍由人員判斷。例如凱基證券利用AI評估線上開戶及交易額度調整的風險，最終仍由人工審核。

展望後續，已有214家業者規劃導入或擴大AI應用，聚焦內部行政、智能客服、風險管理及法遵。金融業既想提升效率，也得避免AI自主作業衍生風險。