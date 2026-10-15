超越歷年全年！13家金控前九月狂賺6,318億元 「這四家」翻倍賺

13家上市金控9月自結獲利全數出爐，受到美國聯準會（Fed）升息1碼、美債殖利率攀升影響，債券價格下跌衝擊壽險投資收益，拖累金控單月獲利表現，9月合計稅後純益529.7億元，月減38.5%、年減23.2%。不過，累計前九月稅後純益仍達6,318.8億元、年增45.9%，不僅刷新歷年同期紀錄，更提前超越2024年全年5,979.7億元的歷史最高紀錄。其中，富邦金（2881）前九月稅後純益1,272.2億元、每股稅後純益（EPS）8.8元，居13家金控之冠。

今年金控獲利主要受惠銀行核心利息及手續費收入成長、財富管理業務強勁，加上台股交易熱絡，帶動證券經紀及投資收益表現。

13家金控前九月已有富邦金、國泰金（2882）兩家獲利突破千億元，台新新光金（2887）、中信金（2891）及元大金（2885）三家超過500億元，整體獲利動能仍強。以金控前九月EPS排名來看，富邦金8.8元居冠，國泰金6.94元居次，元大金3.96元第三，中信金3.18元第四，永豐金（2890）2.49元第五；台新新光金2.47元、凱基金（2883）2.26元、兆豐金（2886）2.21元、玉山金（2884）1.95元、華南金（2880）1.88元、第一金（2892）1.82元、合庫金（5880）1.22元及國票金（2889）1.01元。而中信金以93.5億元奪下9月單月獲利王寶座。

13家獲利全數較去年同期成長，以年增率來看，台新新光金年增146.4％、國票金年增116.3%、元大金年增105.8%、凱基金年增104.3%，皆為翻倍成長。

富邦金9月稅後純益69.6億元，累計前九月稅後純益1,272.2億元，年增約40%，累計獲利及EPS雙創歷年同期次高。子公司台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信單9月及累計前九月獲利皆創歷史同期新高；富邦產險累計前九月獲利創歷史同期新高。

台北富邦銀行前九月稅後純益372億元，年增28%，已超越去年全年獲利，主要受惠存放款規模成長、淨利差提升，帶動利息淨收益年增29%，手續費淨收益年增37%。

富邦證券前九月稅後純益179億元，年增135%；富邦投信前九月稅後純益13.8億元，年增67%，資產管理規模突破1.6兆元。

國泰金9月稅後純益67.2億元，累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，EPS達6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，其中國壽貢獻逾九成，增厚配息底氣。

國泰世華銀行9月則賺41.7億元、月增12.4%，部分抵銷壽險獲利下滑衝擊，前九月稅後純益391.7億元、年增13%，創史上同期新高。主要受惠放款業務成長、淨利差擴大，以及財富管理和信用卡業務帶動手續費收入增加，利息及手續費收入均維持雙位數成長。

國泰證券前九月賺69.6億元、年增127%；國泰投信賺28.9億元、年增42%，兩家獲利均已超越去年全年水準。

玉山金9月自結稅後純益38億元，累計稅後純益318.4億元，年增21.5%，EPS為1.95元，創歷史新高。

玉山金9月1日合併三商人壽，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）「企業合併」規定，金控合併財報認列三商壽損益為1.4億元與其個體財報19.1億元有所差異，屬合併當期集中反映一次性調整，但後續月份相關一次性影響將大幅降低，個體與合併盈餘差距可望縮小並趨於穩定。

另玉山銀行累計稅後純益279.5億元，玉山證券累計稅後純益40.4億元，均創歷年同期新高。