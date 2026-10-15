Fed 升息掀美債亂流！七大壽險9月獲利暴減72% 前九月仍賺2,358億元

美國聯準會（Fed）9月升息1碼，推升美債殖利率飆高，衝擊壽險業金融資產評價表現，七大壽險9月獲利明顯縮水。七大壽險9月獲利全數出爐，單月合計稅後純益109.8億元，較8月395.7億元大減72.2%。不過，受惠CSM（合約服務邊際）穩定攤銷及經常性收益挹注，七大壽險累計前九月稅後純益仍達2,358.2億元，較去年同期1,311.1億元成長79.8%。

9月壽險獲利急凍，主要受到美債殖利率走高影響。由於美國經濟表現強勁，加上Fed升息1碼，帶動美債殖利率反彈、債券價格下跌，壽險公司持有的固定收益資產評價及處分損益承壓。相較8月受惠台股大漲3,009點、金融資產評價利益回升，9月大型壽險獲利普遍明顯回落。

富邦人壽9月稅後純益6.7億元，累計前九月稅後純益658.5億元，居七大壽險之冠。富邦人壽表示，9月除CSM穩定攤銷及經常性投資收益貢獻外，受到FVTPL（透過損益按公允價值衡量）評價損益及處分損益影響當月獲利，主要是美國經濟穩健成長，Fed因應可能升高的通膨預期升息1碼，帶動9月利率反彈，公司因此調整固定收益資產組合，影響評價及處分損益，但有利提高後續經常性收益。

富邦人壽指出，FVOCI台股部位實現資本利得，主要受惠台灣企業獲利表現穩健。若加計FVOCI權益工具稅後處分損益，9月及前九月對保留盈餘影響數分別達96.3億元、1,828.8億元，累計金額續創歷年新高，9月底自結淨值比率逾16%。

國泰人壽9月稅後純益17.6億元，累計前九月稅後純益601.7億元。國壽表示，前九月獲利主要反映CSM穩定攤銷及良好利差貢獻，並受經常性收益挹注，另配合資本市場行情適時實現股票利得，累計稅後FVOCI股票處分利得已逾1,100億元，若加計FVOCI股票處分損益，前九月對保留盈餘影響數已突破1,700億元，續創歷史新高。截至9月底外匯價格變動準備金餘額逾1,400億元，淨值比仍達12%。

南山人壽9月合併稅後純益26.8億元，累計前九月稅後純益431.8億元，主要受惠保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益挹注。

新光人壽9月稅後純益18.7億元，累計前九月稅後純益322.2億元。新壽表示，在CSM持續穩定釋放及經常性投資收益雙重挹注下，營運績效維持穩健，未來仍以提升經常性收益為核心目標，持續落實動態風險控管與最適化資產負債匹配。

台灣人壽9月稅後純益12.9億元，累計前九月稅後純益149.2億元。台壽表示，9月受基金評價利益挹注，累計獲利主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單依國際財務報導準則第15號（IFRS 15）重新衡量之影響。

凱基人壽9月稅後純益7.9億元，累計前九月稅後純益134.5億元。凱壽表示，反映市場因素及投資部位評價變動，公司持續審慎掌握市場契機，並適時實現部分資本利得。若加計FVOCI股票處分利益，9月對保留盈餘貢獻達54.8億元，前九月累計達678.5億元。

三商美邦人壽9月稅後純益19.1億元，累計前九月稅後純益60.2億元。三商壽表示，主要受惠CSM穩定攤銷及投資收益挹注，未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。

壽險業者分析，9月美國經濟表現強勁，加上Fed升息1碼，推升美債殖利率，導致債券價格修正，進而影響壽險公司固定收益資產評價及處分損益，成為單月獲利大幅縮水的重要原因。不過，債券殖利率走高也提供壽險公司在較高利率水準進行資產配置的機會，有助提升未來經常性收益。展望第4季，美國貨幣政策、美債殖利率及新台幣匯率走勢，仍是影響壽險獲利表現的主要觀察指標。