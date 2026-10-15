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台灣企銀高雄高資產管理專區正式揭牌 財管版圖再升級

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣企銀高資產服務專區正式揭牌，右起董事長李嘉祥及總經理李國忠。圖／台灣企銀提供
台灣企銀高資產服務專區正式揭牌，右起董事長李嘉祥及總經理李國忠。圖／台灣企銀提供

臺企銀（2834）響應亞洲資產管理中心政策，獲金管會許可進駐高雄專區，即於高雄分行打造全新「高資產服務專區」，15日由董事長李嘉祥主持揭牌儀式，宣告台灣企銀高資產財富管理布局邁入全新里程。

台灣企銀自今年7月正式開辦高資產業務以來，積極受理金融資產淨值逾億元以上的客戶申請加入高資產客戶行列，短短2個半月累計戶數顯著成長，資產管理規模達新台幣289億元，展現強勁成長動能，並於9月正式進駐高雄資產管理專區。此次揭牌象徵台灣企銀從高資產業務開辦、亞灣布局到服務據點建置逐步到位，進一步擴大高端財富管理版圖。

李嘉祥表示，進駐高雄資產管理專區為「跨域並進、再創高峰」經營主軸策略下的重要布局，將以「產品創新、融資整合、家族辦公室以及專業人才」為核心，持續串聯境內外金融資源，打造更具國際視野及競爭力的財富管理服務平台，並將財富管理打造為驅動下一階段成長的重要引擎。

高資產客戶重視企業接班及財富傳承，家族辦公室亦為台灣企銀進駐資產管理專區重要主軸，除整合內部資源外，並串聯會計師、律師等外部專業顧問團隊，提供資產配置、稅務及法律諮詢、企業接班、家族治理及財富傳承等跨領域服務，協助高資產客戶整合企業、個人及家族資產，深化跨時代財富管理。

為厚植財富管理長期發展量能，台灣企銀同步擴大專業人才布局，鼓勵同仁取得CFP國際認證高級理財規劃顧問等專業證照，並持續透過跨領域培訓強化資產配置、風險管理以及財富傳承等專業能力，同時積極延攬、培育財富管理人才，擴充理財專業團隊，厚植高資產業務長期競爭力。

台灣企銀 高雄 臺企銀 金管會

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