三商人壽擬發債125億元 強化財務結構、提升資本適足率

玉山金（2884）子公司三商美邦人壽15日決議擬發行十年期累積次順位普通公司債，上限125億元，將強化財務結構、提升資本適足率。

三商人壽15日董事會決議，發行十年期累積次順位普通公司債，發行總額上限125億元整，得採一次或分次發行。募得價款用途為強化財務結構、提升資本適足率。發行利率將依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。

三商壽為提升資本適足率，去年總計共發債175.3億元，並現金增資10.5億元。今年9月1日正式併入玉山金，玉山金立即注資160億元，且明年很快再注資60億元，玉山內部預估屆時各方面比率都會達標，三商壽過去幾年因資本不足業務受限，資本達標後未來會調整投資比重，如不動產投資較少會逐步提高。