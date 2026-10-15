13家金控前3季大賺6318億元 超越2024全年歷史紀錄
台股9月上漲逾3%，但成交量能較8月降溫，加上美國公債殖利率走升，影響金融資產評價。13家上市金控9月獲利達新台幣529.74億元，月減38%，不過，累計前3季獲利6318.81億元，已超越2024年全年歷史高點紀錄5979.79億元。
金融業今年受惠台股市場行情火熱，獲利暢旺，不過，9月台股市場觀望氛圍濃，維持高檔震盪格局，成交量能較8月降溫，加上美國公債殖利率走升，影響金融資產評價，導致證券、壽險子公司單月獲利多較8月縮水。
富邦金9月自結稅後淨利69.6億元，累計前3季稅後淨利1272.2億元，年增近4成，每股稅後盈餘（EPS）為8.8元，累計前9月獲利及每股稅後盈餘雙創歷史同期次高。富邦人壽前9月獲利658.5億元，另北富銀、富邦證券、富邦投信、富邦產險累計獲利都創同期新高。
國泰金9月獲利67.2億元，前3季稅後淨利1053.6億元，年成長4成，EPS達6.94元。國泰人壽前9月獲利601.7億元，主要子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利都續創歷年同期新高。
元大金9月自結稅後淨利50.18億元，累計稅後淨利549.59億元，年增106%，EPS為3.96元。觀察子公司表現，元大證券9月稅後純益32.23億元，續為金控獲利主力。
中信金9月稅後盈餘93.58億元，累計前9月稅後盈餘632.37億元，EPS為3.18元。中信銀累計前9月獲利495.25億元，創歷年同期新高，年增18%，下半年放款不再只是衝量，可少提一些備抵呆帳準備，加上淨利差提升，財富管理業務成長強勁。
永豐金9月稅後淨利34.32億元，前9月稅後淨利367.76億元，年增79%，EPS為2.49元，各財務結果皆創下同期新高，主要由核心子公司獲利驅動，包含永豐銀行、永豐金證券累計獲利皆續創同期新高。
台新新光金9月獲利44.2億元，前9月獲利641.7億元，EPS為2.47元。台新銀行、新光銀行、台新證券累計獲利續創同期新高，新光人壽則在CSM（合約服務邊際）穩定釋放與經常性投資收益挹注下，營運績效維持穩健。
凱基金9月獲利26.41億元，前3季累計獲利389.31億元，年增104%，已超越歷年全年度獲利，EPS為2.26元。因9月台股量能較8月降溫，凱基證券單月獲利14.73億元，凱基人壽9月稅後獲利7.99億元，另受惠放款成長，凱基銀行9月獲利6.14億元。
玉山金9月自結稅後淨利38.06億元，累計獲利318.46億元，年增21%，EPS為1.95元，創歷史新高。玉山金表示，金控合併財報所認列的三商壽損益，與其個體財報有差異，主要是因企業合併的會計衡量基礎差異所致，後續相關一次性影響將降低，個體與合併盈餘差距可望縮小並趨於穩定。
4大公股金控方面，兆豐金9月獲利36.29億元，前9月累計獲利328.48億元，EPS達2.21元，續居公股龍頭；華南金前9月累計稅後淨利263.67億元，EPS為1.88元；第一金前9月累計稅後淨利262.25億元，EPS為1.82元；合庫金前9月累計稅後淨利202.49億元，EPS為1.22元。
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