基金經理人手機與交易限制鬆綁？ 金管會：衡平研議

媒體關切，投信業面臨基金經理人人才流失等問題，可能與個人交易限制、電子設備管制等規定有關。金管會表示，投信事業從業人員數量自2023年以來成長8.14%，會以防範利益衝突、兼顧市場發展、從業人員投資權益及投資大眾利益等考量下，衡平檢討相關規定，目前研議中。

媒體關切，台股多頭，投信業卻面臨基金經理人、研究員等人才流失，相關因素包括個人交易限制、電子設備管制等規定，加上薪資水平不及香港、新加坡等。

金管會證期局主秘王秀玲今天在例行記者會指出，依據投信事業從業人員登錄資料，2023年底4373人、2024年底4453人、2025年底4581人、2026年9月底4729人，以趨勢來看，投信事業從業人員數量成長，自2023年以來成長8.14%。

王秀玲也說，投信事業因亞資中心政策，包括在台設置區域中心、發行主動式ETF或跨境ETF、高雄專區試辦等業務，截至10月8日已增聘170名員工，「投信產業人才是淨流入」，金管會會持續精進、優化投信人才培育措施。

針對是否放寬個人電子設備與個人交易限制，王秀玲指出，金管會有蒐集資料，希望從各方面檢討，如果基金從業人員在做基金操作時獲取不當利益，會有利益衝突問題，因此投資交易限制或電子設備規定都是為了顧及社會大眾與投資人權益。

王秀玲強調，會以防範利益衝突、兼顧市場發展、從業人員投資權益及投資大眾利益等考量下，衡平檢討相關規定，目前研議中。

針對金管會是否有接獲投信業界反應哪些規定較嚴格導致不易留才等狀況。王秀玲說，外界確實有反映希望放寬現行電子設備規定與個人交易限制，但這是否為人員離職的原因，她較難評論，畢竟每個人離職因素不同。