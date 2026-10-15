國泰世華信用卡累計前三季簽帳金額7,335億元 年增17%

國泰世華銀行9月信用卡整體簽帳金額達843億元，較去年同期成長18%；累計1至9月簽帳金額7,335億元，年增17%，顯示信用卡消費動能穩健成長，且CUBE信用卡持續扮演簽帳成長的重要動能。

國泰世華銀行表示，觀察9月消費趨勢，開學季加上新一代iPhone上市帶動3C換機商機，以及百貨、電商平台接續推出促銷活動，帶動民眾購物及日常生活消費需求。同時，國人旅遊熱度延續，有助推升海外消費動能，國泰世華銀行持續透過CUBE信用卡多元回饋權益與跨通路合作，滿足卡友不同生活場景的支付需求，帶動信用卡消費穩健成長。

第4季隨著秋冬旅遊旺季、百貨周年慶及雙11、雙12電商購物節接續登場，預期將帶動民眾消費需求，國泰世華銀行將聚焦海外旅遊、數位消費，以及餐飲等日常支付核心場景，針對不同客群的消費需求，持續深化跨產業合作，擴大信用卡於多元生活場景的應用。

海外旅遊方面，隨著國人出國旅遊需求持續熱絡，日本、韓國及東南亞仍是熱門旅遊目的地，尤其日本賞楓、滑雪及年末購物季接續登場，預期將進一步帶動海外旅遊與購物商機。國泰世華銀行持續深化旅遊生態圈布局，近期更推出CUBE信用卡全新「秋日遊」快閃權益，鎖定秋冬赴日旅遊需求，提供日本指定消費最高10%回饋，並結合四大機場指定免稅店專屬優惠，將優惠延伸至行前準備、海外購物等多元旅遊場景，提供卡友更豐富的旅遊消費體驗，進一步深化海外消費黏著度。

數位消費方面，9月iPhone新機上市揭開第4季消費旺季序幕，後續百貨周年慶、雙11及雙12等重要檔期將陸續登場。國泰世華將持續攜手主要電商平台、百貨及3C通路，整合信用卡回饋、分期優惠及小樹點折抵等多元機制，滿足不同消費族群的購物需求，進一步提升卡友於重點通路的消費黏著度。

此外，日常生活支付亦是信用卡長期經營的重要核心，國泰世華將持續拓展餐飲、交通、超市量販及生活購物等高頻消費場景，透過CUBE信用卡多元自選權益與數位服務，鼓勵卡友將信用卡融入日常支付，提升使用頻率與便利性。

未來，國泰世華將持續發揮CUBE信用卡平台化經營優勢，整合數位服務、點數生態圈及跨產業合作資源，從單一支付工具延伸至多元生活服務，深化卡友長期往來關係，帶動信用卡業務穩健成長。