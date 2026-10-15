出口旺營運需求增溫 國銀中小企業放款前8月增額創同期次高

金管會統計顯示，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆4599億元，月增361億元，累計前8月放款增額達5714.21億元，創下10年來同期次高。金管會表示，主要受惠出口持續成長，中小企業購料、營運資金需求增加所致。

金管會今天公布本國銀行8月底辦理中小企業放款情形。金管會統計顯示，截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆4599億元，月增361億元。115年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.14%，占民營企業放款餘額比率為64.87%。

金管會銀行局副局長張嘉魁說明，國銀對中小企業8月底放款餘額較去年底增加5714.21億元，前8月增額創10年來同期次高，僅低於2021年的5807億元；國銀中小企業放款今年目標值為增加5000億元，用前8月增額換算，今年達成率為114.28%。

外界關注國銀中小企業放款7月增額1327億元，但8月僅增加361億元的原因，張嘉魁解釋，7月基期較高，但8月仍維持一定水準，單月可能因客戶提前還款有所變化，整體而言，台灣出口持續成長、經濟熱絡，中小企業購料、營運資金需求增加，週轉金需求也有增溫。

根據金管會統計，國銀今年前8月對中小企業放款增額前5名，依序為玉山銀行增加673.26億元最多，其次為中信銀行增487.55億元，再來是永豐銀行增479.78億元，兆豐銀行增加434.74億元，台新銀增加426.27億元。