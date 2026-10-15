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台股大跌1655點 金管會：跌幅亞洲中段、密切注意
台股今天收盤大跌1655.96點，摜破47000點整數關卡。金管會指出，台股今天跌幅3.41%，居亞洲股市中段，將密切注意國際股市與台股表現。
美國通膨疑慮及晶片股拋售潮，促使國際股市齊跌，尤其半導體股明顯走低，台股今天盤中最低來到46795.38點，重挫1830.45點，收盤大跌1655.96點，為第6大跌點，不但失守月線48041點，也摜破47000點整數關卡。
金管會證期局主秘王秀玲今天在例行記者會表示，台股跌幅3.41%，成交金額約新台幣1兆3198億元。觀察台股下午1時30分收盤同時段亞洲股市狀況，韓國下跌8.19%、日本下跌4.55%、上海下跌2.37%、香港下跌1.46%、新加坡下跌0.68%，台股跌幅在亞洲位居中段班。
針對台股基本面，王秀玲說，截至9月底本益比約為26.68倍，現金殖利率1.54%，若加計股票股利為1.58%，上市櫃公司至9月底累計營收為48兆元，較去年同期成長37.86%。
王秀玲表示，截至10月14日，信用交易整戶擔保維持率是192.32%（高於券商規定的130%最低追繳門檻），借券賣出占市場成交值比率為4.47%。
媒體追問是否要對市場喊話，王秀玲僅表示，會密切注意國際股市與台股表現。
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