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響應金融大回饋 土銀邀百位客戶參與金融知識回饋講座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行邀請客戶參與「互信八十，共好土銀-金融知識大回饋聯合講座」。圖／土地銀行提供
土地銀行邀請客戶參與「互信八十，共好土銀-金融知識大回饋聯合講座」。圖／土地銀行提供

響應金管會「信任金融」理念及行動指引，土地銀行於15日在政治大學公企中心舉辦「互信八十，共好土銀-金融知識大回饋聯合講座」，由土地銀行總經理張志堅邀請百位客戶聆聽永續氣候、防詐、債務管理講座並致贈土銀80周年紀念品，成就永續共好的金融生活圈。

金管會自今年7月發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，鼓勵金融服務業將發展成果回饋社會，建立金融與社會共榮共好的發展模式、實踐「信任金融」理念。土地銀行率先響應政策，由總行及分行邀集北北基地區百位客戶舉辦「互信八十，共好土銀-金融知識大回饋聯合講座」，從ESG出發，串連永續發展-氣候變遷（E）、債務管理-客戶權益保護（S）及防制洗錢與反詐騙-法令遵循（G）議題，將誠信、互信與法遵文化深植於社會大眾與企業客戶。

本次講座首先由張志堅致詞開場，土地銀行自成立迄今已80年，積極配合國家政策，始終以不動產專業銀行角色，發揮公股銀行的金融專業及社會使命價值，並邀請三大領域的重量級講師，第一位講師為福爾摩沙氣候智慧服務有限公司曹榮軒博士，主講「永續開麥啦」，引領聽眾看見未來氣候風險。第二位講師為天衡國際法律事務所律師李秉錡，以「防制洗錢，土銀與你一同向前」為題並提供大量案例解析，幫助聽眾精準辨識詐騙陷阱。第三位講師是土地銀行第二區域中心副理陶春法，透過「生活裡無所不債」主題，協助聽眾找到財務壓力解方。

土銀表示，本次講座土地銀行更搭配80周年行史檔案展宣傳，展現土銀珍貴的企業史料與誠信文化。隨著土地銀行邁入80周年，在穩健經營、創下歷史獲利新高之際，亦全面將ESG精神融入核心業務。

土銀 講座 土地銀行 金管會

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