玉山證券首波上線美股盤前盤後交易 推出手續費0.08%嘉惠投資人

因應金管會開放國內證券商受理美股盤前盤後時段委託，國內投資人透過複委託參與美股市場，將擁有更具彈性與自主性的交易選擇。玉山證券積極回應投資人對交易時間與成本的實質需求，於「A+行動下單」APP首波上線盤前盤後交易功能，並將美股交易手續費全面調降至0.08%。透過數位工具與友善服務的雙重升級，讓投資人更靈活掌握市場動態，享有與國際市場緊密接軌投資服務體驗。

為解決投資人交易美股須待隔天開盤痛點，恐錯失最佳第一時間，玉山證券開放盤前與盤後交易，投資人可在重要資訊公布後，直接於美股盤後送出委託，或選擇於隔日盤前提早下單，有效掌握投資時機。此外也同步將美股交易手續費率降至0.08%，有較高交易金額或有跨市場資產配置需求的投資人，費率調降前後的成本差異顯著；不同資金規模的投資人，均能依投資規劃與交易習慣，搭配玉山證券免收美股最低收費門檻的友善機制，協助投資人更加靈活地調整美股部位。

玉山證券強調持續以顧客需求為核心，透過數位工具與服務調整，讓投資人參與海外市場更加便利。並已連續四度取得金管會公平待客評核前25%、「台灣金融友善卓越獎」金獎肯定。未來將持續優化投資服務與數位體驗。