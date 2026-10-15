快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會公布最新AI使用調查結果 生成式AI使用比率大增至76%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的AI使用調查結果 生成式AI使用比率從27%大增至76%。聯合報資料照
金管會公布最新的AI使用調查結果 生成式AI使用比率從27%大增至76%。聯合報資料照

金管會今日公布115年金融業應用人工智慧(AI)調查結果，為113年來第3次全面調查。該調查顯示，若以銀證保三業下個別機構類型觀察，以本國銀行導入比率最高(87%)，其次為壽險公司(65%)及證券投資信託事業(56%)，其中目前使用代理式AI的以證券業投信投顧事業最多。

金管會表示，同時，在使用AI的業者中，導入「生成式AI」的比率從113年的27%大幅上升至115年的76%。本次調查範圍為全體金融機構及周邊單位計383家，其中已有164家業者導入AI，占總調查對象的43%。

周正山說明，代理式A I目前運用的面向，主要運用在資料的收集、研究報告的撰寫、還有程式碼的檢核，是目前的代理式AI所運用的三大範疇。

觀察近三年趨勢，整體金融業AI使用率自113年的29%成長至115年的43%，銀證保三業均呈現成長趨勢：銀行業由41%增至48%、證券期貨業由18%躍升至37%、保險業則從43%提升至53%。

金管會指出，近三年金融業主要應用AI領域集中於內部行政作業與智能客服，應用AI前二大目的分別為提升作業效率及節省人力，但第三大目的則由113及114年的「提升客戶體驗」轉變為115年之「提升分析及決策效益」，顯示AI應用正逐漸深化為營運決策輔助工具。

因應AI技術發展趨勢，本次新增調查「代理式AI」應用情形，金管會指出，結果顯示目前有33家業者運用代理式AI技術，現階段主要應用於資料蒐集、研究報告撰寫及程式碼檢核等內部作業，仍處於發展初期。

此外，業者普遍認為技術與模型風險、資料安全與隱私保護及合規性議題等，仍是推動AI應用的主要挑戰。

在未來規畫方面，有214家業者表達規劃導入或增加AI應用領域，占全體調查對象的56%，重點領域為內部行政作業、智能客服、風險管理及法遵等；另業者認為可透過業界合作，共同發展防詐科技、在地金融業大型語言模型及法遵自動化等應用。

觀察國際發展趨勢，依劍橋大學另類金融中心(CCAF)發布之「2026年全球人工智慧於金融服務運用情形報告」，金融服務業AI應用亦主要集中於內部營運，並以提升營運效率為主要目標，資料隱私及模型風險則為主要挑戰，與我國金融業目前AI發展情形大致相符。

金管會表示，「人工智慧基本法」已於115年1月施行，金管會刻正依該法第16條相關規定，盤點金融業AI應用場景及潛在風險，並適時研訂以風險為基礎之管理規範，以引導金融機構在兼顧安全與創新的前提下，妥善運用AI提升金融服務品質，促進金融產業創新發展。

金管會 壽險公司 金融業 銀行業 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大數據攜手勤業眾信推動AI落地 聚焦人機協作與企業治理

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

BCG調查：AI投資效益顯現 近半數企業創造實質價值

相關新聞

新台幣又重貶1.92角！本周累貶3.9角 匯市成交量再創天量

台股今（15）日重挫逾1600點，新台幣也難逃股匯雙殺命運！新台幣兌美元匯率盤中一度下探32.452元，重貶近3.8角，尾盤雖然出現明顯拉抬，終場仍收在32.265元，重貶1.92角、貶幅0.6%，創逾兩個月新低。

外資狂敲美元匯出 台北外匯市場爆天量91.15億美元

台股遭外資大舉提款，單日賣超3,025億元，創歷史新高，新台幣匯率也承受龐大貶值壓力。

金管會公布最新AI使用調查結果 生成式AI使用比率大增至76%

金管會今日公布115年金融業應用人工智慧(AI)調查結果，為113年來第3次全面調查。該調查顯示，若以銀證保三業下個別機構類型觀察，以本國銀行導入比率最高(87%)，其次為壽險公司(65%)及證券投資信託事業(56%)，其中目前使用代理式AI的以證券業投信投顧事業最多。

再獲肯定！遠雄人壽公平待客績優生 落實「待客如親」守護每一位保戶

2026年公平待客原則評核結果正式出爐，遠雄人壽再度從21家壽險業者中脫穎而出，獲評前25%績優機構，展現長期深化金融消費者權益保障與友善服務的具體成果。本次評核中，遠雄人壽於「防制詐騙措施及成效」、「消弭高齡與身心障礙者數位落差」及「申訴處理機制健全性」三大面向表現亮眼，從治理、服務到第一線實務全面落實公平待客精神，讓「待客如親」不只是理念，更成為日常服務的具體行動。

新台幣爆量重貶1.92角 收32.265元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.265元，重貶1.92角，成交金額70.3億美元

玉山信用卡前三季刷卡金額為5,827億元創新高 年增16.9%

玉山信用卡9月單月簽帳金額為556億元，較去年同期成長8.6%，前三季簽帳金額為5,827億元，較去年同期成長16.9%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造9月單月與年度累積新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。