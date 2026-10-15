金管會公布最新AI使用調查結果 生成式AI使用比率大增至76%

金管會今日公布115年金融業應用人工智慧(AI)調查結果，為113年來第3次全面調查。該調查顯示，若以銀證保三業下個別機構類型觀察，以本國銀行導入比率最高(87%)，其次為壽險公司(65%)及證券投資信託事業(56%)，其中目前使用代理式AI的以證券業投信投顧事業最多。

金管會表示，同時，在使用AI的業者中，導入「生成式AI」的比率從113年的27%大幅上升至115年的76%。本次調查範圍為全體金融機構及周邊單位計383家，其中已有164家業者導入AI，占總調查對象的43%。

周正山說明，代理式A I目前運用的面向，主要運用在資料的收集、研究報告的撰寫、還有程式碼的檢核，是目前的代理式AI所運用的三大範疇。

觀察近三年趨勢，整體金融業AI使用率自113年的29%成長至115年的43%，銀證保三業均呈現成長趨勢：銀行業由41%增至48%、證券期貨業由18%躍升至37%、保險業則從43%提升至53%。

金管會指出，近三年金融業主要應用AI領域集中於內部行政作業與智能客服，應用AI前二大目的分別為提升作業效率及節省人力，但第三大目的則由113及114年的「提升客戶體驗」轉變為115年之「提升分析及決策效益」，顯示AI應用正逐漸深化為營運決策輔助工具。

因應AI技術發展趨勢，本次新增調查「代理式AI」應用情形，金管會指出，結果顯示目前有33家業者運用代理式AI技術，現階段主要應用於資料蒐集、研究報告撰寫及程式碼檢核等內部作業，仍處於發展初期。

此外，業者普遍認為技術與模型風險、資料安全與隱私保護及合規性議題等，仍是推動AI應用的主要挑戰。

在未來規畫方面，有214家業者表達規劃導入或增加AI應用領域，占全體調查對象的56%，重點領域為內部行政作業、智能客服、風險管理及法遵等；另業者認為可透過業界合作，共同發展防詐科技、在地金融業大型語言模型及法遵自動化等應用。

觀察國際發展趨勢，依劍橋大學另類金融中心(CCAF)發布之「2026年全球人工智慧於金融服務運用情形報告」，金融服務業AI應用亦主要集中於內部營運，並以提升營運效率為主要目標，資料隱私及模型風險則為主要挑戰，與我國金融業目前AI發展情形大致相符。

金管會表示，「人工智慧基本法」已於115年1月施行，金管會刻正依該法第16條相關規定，盤點金融業AI應用場景及潛在風險，並適時研訂以風險為基礎之管理規範，以引導金融機構在兼顧安全與創新的前提下，妥善運用AI提升金融服務品質，促進金融產業創新發展。