新台幣又重貶1.92角！本周累貶3.9角 匯市成交量再創天量

2026年公平待客原則評核結果正式出爐，遠雄人壽再度從21家壽險業者中脫穎而出，獲評前25%績優機構，展現長期深化金融消費者權益保障與友善服務的具體成果。本次評核中，遠雄人壽於「防制詐騙措施及成效」、「消弭高齡與身心障礙者數位落差」及「申訴處理機制健全性」三大面向表現亮眼，從治理、服務到第一線實務全面落實公平待客精神，讓「待客如親」不只是理念，更成為日常服務的具體行動。

2026-10-15 16:32