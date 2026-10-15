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今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

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新台幣又重貶1.92角！本周累貶3.9角 匯市成交量再創天量

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣難逃股匯雙殺命運！新台幣兌美元匯率終場收在32.265元，重貶1.92角。成交量再創新高。聯合報系資料照
新台幣難逃股匯雙殺命運！新台幣兌美元匯率終場收在32.265元，重貶1.92角。成交量再創新高。聯合報系資料照

台股今（15）日重挫逾1600點，新台幣也難逃股匯雙殺命運！新台幣兌美元匯率盤中一度下探32.452元，重貶近3.8角，尾盤雖然出現明顯拉抬，終場仍收在32.265元，重貶1.92角、貶幅0.6%，創逾兩個月新低。

回顧近期新台幣走勢，上周10月8日收在31.875元，12日續貶2分，13日更一口氣重貶1.9角、失守32元大關。昨日盤中原本持續走弱，所幸央行尾盤進場調節，加上出口商拋匯，才勉強由貶轉升1.2分。不過，今日貶勢再起，累計本周四個交易日，新台幣已貶值3.9角。

匯銀主管指出，近期外資大舉賣超台股並匯出資金，形成沉重新台幣賣壓，儘管央行多次於尾盤調節，仍難完全扭轉市場方向。尤其今日台股再度重挫1655.96點，進一步加深資金撤離疑慮，後續除了觀察外資動向，美元走勢及央行調節力道，也將成為新台幣能否止貶的關鍵。

匯銀主管分析，聯準會受限於通膨壓力，還有升息空間，帶動美債殖利率，也因此對股市等風險性資產壓力頗大，外資匯出「恐怕還沒完」。

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