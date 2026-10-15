再獲肯定！遠雄人壽公平待客績優生 落實「待客如親」守護每一位保戶

2026年公平待客原則評核結果正式出爐，遠雄人壽再度從21家壽險業者中脫穎而出，獲評前25%績優機構，展現長期深化金融消費者權益保障與友善服務的具體成果。本次評核中，遠雄人壽於「防制詐騙措施及成效」、「消弭高齡與身心障礙者數位落差」及「申訴處理機制健全性」三大面向表現亮眼，從治理、服務到第一線實務全面落實公平待客精神，讓「待客如親」不只是理念，更成為日常服務的具體行動。

遠雄人壽以「待客如親」為核心精神，建立由董事會督導、跨部門協同推動的公平待客治理架構，定期檢視各項措施落實情形；董事會成員及高階主管更親赴櫃檯等第一線服務現場，實際了解並體驗客戶服務流程，從客戶角度檢視服務細節，讓消費者保護意識貫穿商品設計、行銷招攬、核保理賠至售後服務的每一個環節，將制度轉化為貼近客戶需求的服務行動。

面對詐騙手法日益翻新，遠雄人壽持續強化客戶資產安全防護，將防詐作業納入前線服務標準流程，第一線櫃檯人員落實深度「關懷提問」，主動辨識異常提領、投保等情境，並與警方積極合作，成功攔阻詐騙案件金額逾新台幣1,200萬元，協助保戶守住辛苦累積的財富。

同時，遠雄人壽已連續兩年與台北市政府警察局合作辦理防詐講座，協助客服及第一線人員掌握最新詐騙趨勢與態樣；並集結內外勤員工組成防詐志工團，深入社區與鄰里推廣防詐觀念，向學童及高齡長者分享常見詐騙手法與防範技巧，將防詐意識從企業內部延伸至社會各角落。此外，遠雄人壽長期推動微型保險，累計守護超過5萬名經濟弱勢族群、身心障礙者、婦幼、癌友及犯罪被害人家庭，持續以普惠金融的力量，將保障帶給更多需要的人。面對超高齡社會及多元族群的需求，遠雄人壽持續打造「友善平權」服務矩陣，從數位介面、臨櫃服務到資訊提供，全方位降低金融服務的使用門檻。

數位服務方面，建置AAA最高等級無障礙專區，並邀請視障團體及實際使用者參與操作測試，依據真實使用回饋持續優化閱讀與操作體驗；針對聽語障族群，提供手語視訊翻譯服務及臨櫃無障礙動線；高齡客戶則提供簡明版商品手冊及專屬客服通道，並提供新住民9國語言通譯服務及易讀版資訊，讓不同年齡、身心狀況與語言背景的客戶，都能更安心、便利地取得金融服務。

此外，為提升第一線人員對失智及弱勢客群需求的理解，遠雄人壽攜手專業講師，於總公司及通訊處辦理多場失智友善課程，強化同仁辨識需求及溫暖應對的服務能力，讓每一位客戶都能被理解、被尊重。

遠雄人壽重視每一位客戶的聲音，持續通過ISO 10002國際客訴品質管理系統認證，並透過制度化的申訴處理機制，持續檢視服務流程與客戶回饋，強化消費者權益保障。對遠雄人壽而言，每一張保單都承載著客戶對自己與家人的保障與託付，未來將持續以公平待客為核心，深化金融友善服務與普惠金融實踐，從制度治理到第一線服務持續精進，讓「待客如親」落實在每一次服務接觸，陪伴保戶安心走過人生每一個重要階段。