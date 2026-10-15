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玉山信用卡前三季刷卡金額為5,827億元創新高 年增16.9%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

玉山信用卡9月單月簽帳金額為556億元，較去年同期成長8.6%，前三季簽帳金額為5,827億元，較去年同期成長16.9%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造9月單月與年度累積新高。

玉山銀9月份簽帳成長動能主要受惠於網購、國外實體消費及百貨消費持續增長，其中99購物節、Apple新機上市及暑假旅遊需求延續，帶動電商及國外消費表現；另在台北101周年慶及遠東Garden City開幕帶動下，提升百貨通路簽帳成長。

玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數752萬張，有效卡數為492萬張，9月新發卡數為6.8萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等，其中玉山Unicard透過涵蓋生活所需的百大通路及自主選擇回饋方案的特色，持續帶動新辦卡熱度。

為延續發卡動能，玉山銀行持續推出貼近日常消費需求的專屬優惠，即日起至12月31日，於每周三使用玉山Unicard綁定全支付(PXPay Plus)或PX Pay，並透過玉山Wallet領取專屬優惠，在全聯福利中心/大全聯單筆消費滿1,000元，享100點玉山e point回饋。此外，玉山熊本熊卡也持續挹注本行發卡動能，並同步推出專屬回饋活動，10月底前登錄並使用玉山熊本熊卡於國內一般消費滿額，贈「KUMAMON熊蓋暖披風毯」1份，為漸涼時節增添一抹暖意。玉山銀行持續深耕多元消費場景，滿足顧客日常生活及休閒娛樂等用卡需求，進一步推動整體信用卡發卡量穩健成長。

第4季將掌握歲末旅遊旺季、百貨周年慶及雙11消費熱潮，持續深化各消費場景經營。其中，針對旅遊需求，即日起至12月31日攜手超過40家旅行社、航空公司及旅遊平台推出「秋楓冬雪漫遊趣」登錄活動，提供滿3萬元贈500點、滿5萬元贈1,000點、滿9萬元贈2,000點玉山e point回饋，鼓勵顧客提前規劃秋冬旅程。此外，因應新光三越、遠東百貨等周年慶檔期，推出專屬刷卡優惠與滿額回饋活動，持續掌握高額消費、3C新品及年終採購需求，帶動整體簽帳成長動能。

信用卡 玉山銀 台北101

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