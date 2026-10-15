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北富銀累計前九月刷卡金額突破4,900億元 創下歷年同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
北富銀信用卡9月刷卡金額達573億元，較去年同期成長19%，較上月成長12%，累計前九月簽帳金額已突破4,900億元，創下歷年同期新高。圖／台北富邦銀行提供
北富銀信用卡9月刷卡金額達573億元，較去年同期成長19%，較上月成長12%，累計前九月簽帳金額已突破4,900億元，創下歷年同期新高。圖／台北富邦銀行提供

北富銀信用卡9月刷卡金額達573億元，較去年同期成長19%，較上月成長12%，累計前九月簽帳金額已突破4,900億元，創下歷年同期新高。9月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。

北富銀2026年9月新增發卡量約3.8萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約288萬卡、富邦J卡約245萬卡及富邦momo卡約116萬卡。

北富銀表示，將持續落實「精準客群、深耕場景」經營策略，除掌握海外旅遊與跨境消費成長趨勢外，亦將聚焦核心客群經營，透過數據分析及差異化優惠設計，提升客戶活躍度與長期往來深度。

隨著年終消費旺季到來，預期海外旅遊、跨境消費、電商購物及3C換機需求將持續成長，北富銀除持續聚焦海外旅遊及跨境網購等消費場景外，亦掌握iPhone新機上市，推出指定電信通路刷卡滿額享最高3,000元刷卡金回饋；另針對年末網購需求，提供指定熱門電商滿額最高享15%刷卡金回饋，momo購物網精選品牌享免登錄最高7%回饋等。未來亦將持續深化核心客群經營，透過差異化權益與專屬禮遇，提升客戶用卡黏著度與長期往來深度，帶動簽帳規模穩健成長。

北富銀 信用卡 Costco momo

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