中信卡前三季刷出新台幣9,283億元再創新高 穩居市場龍頭

中信卡簽帳金額再創新高，2026年9月信用卡簽帳金額新台幣890億元；累計今年1月至9月達新台幣8,207億元，較去年同期成長26%，加計簽帳卡總消費金額達新台幣9,283億，創歷年同期新紀錄。受惠於中秋及雙十連假旅遊熱潮、百貨周年慶及Apple新機上市等消費需求帶動，旅遊、餐飲、百貨、電商及3C通路表現亮眼，中國信託持續深化零售購物、交通旅遊、餐飲及數位消費等多元支付生態圈布局，帶動簽帳業務穩健成長。

在發卡表現方面，中國信託於9月推出中國信託萬豪旅享家聯名卡，憑藉豐富的權益及可直升萬豪旅享家白金會員等特色，受到商旅客群青睞，帶動市場高度關注與申辦熱潮。另除了uniopen聯名卡、LINE Pay卡、中油聯名卡及百貨聯名卡持續穩健成長外，亦透過產品整合經營，持續擴大中國信託銀行發卡量，推升9月發卡量達18.1萬張。

瞄準第4季消費旺季，中國信託整合百貨、旅遊、餐飲及網購等熱門消費場景推出多元優惠。百貨周年慶期間，於台北101、新光三越及遠東百貨刷中信卡最高享13%回饋，並可獲得雅詩蘭黛專櫃限量好禮；旅遊方面推出「旅行社滿額送千元旅遊大禮包」活動，於全台旅行社累積消費滿新台幣3萬元即可獲得機場接送、海外SIM卡／eSIM及機場貴賓室等優惠；餐飲部分透過EZTABLE「中信卡保留位專區」提供島語、饗饗、旭集及URBAN PARADISE等熱門餐廳獨家訂位權益與最高10%回饋，並享全台多家飯店餐廳最低85折及王品集團最高8%回饋。同時，中信卡亦布局雙11及年終購物商機，包含Yahoo購物中心最高25%回饋、Coupang酷澎最高9%回饋及多家品牌官網與指定網購平台加碼回饋，滿足民眾歲末購物與聚餐需求。