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永豐投信將發全球戰略資源基金 鈾礦稀土電網為三大布局重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐投信將發全球戰略資源基金 鈾礦稀土電網為三大布局重點。圖由左至右：永豐全球戰略資源基金經理人羅嘉德、基金經理人陳良、濮樂偉總經理、基金經理人陳世杰。圖／永豐投信提供
永豐投信將發全球戰略資源基金 鈾礦稀土電網為三大布局重點。圖由左至右：永豐全球戰略資源基金經理人羅嘉德、基金經理人陳良、濮樂偉總經理、基金經理人陳世杰。圖／永豐投信提供

永豐投信今日宣佈推出「永豐全球戰略資源基金」，鎖定鈾礦、稀土及電力基礎設施三大戰略領域，並訂於10月19日起展開募集，永豐投信表示，隨著AI、能源轉型及地緣政治趨勢升溫，戰略資源逐漸成為全球資本市場關注焦點，希望這檔基金提供投資人掌握全球資源重估與產業升級趨勢的投資新選擇。

由於在市場波動加劇下，單壓單一產業往往須承受較高風險，永豐全球戰略資源基金特別採取鈾礦、稀土及電力三維度配置策略，藉由不同產業週期與需求特性的互補效果，提升投資組合配置效率。根據歷史數據顯示，此戰略資源黃金三角組合近5年指數波動比達1.48，展現優異的風險回報比，既能捕捉科技與國防題材的資本增值，亦能在大國博弈中展現資產韌性。

永豐金投信表示，在此趨勢下，永豐全球戰略資源基金具備三大特色：

全台首創：布局「大國博弈 × 未來科技 × 戰略資源」三大長線趨勢，一次掌握全球產業升級與資源重估帶來的全新投資契機。

三強鼎立：完整涵蓋稀土、鈾礦與電力基礎設施三大核心戰略領域，精選全球具領導地位與競爭優勢的產業龍頭，打造兼具成長潛力與配置效率的投資組合。

鈾稀力配置：聚焦具成長動能的上游鈾礦與稀土資源，同步搭配需求相對穩定的電力基礎建設，以「進攻＋防禦」雙引擎策略，掌握AI發展、能源轉型與地緣政治驅動下的長期商機。

永豐投信分析，全球競爭局勢迎來深刻轉變，在資源再國有化與供應鏈安全戰略浪潮下，科技賽局的核心已從軟體演算法正式轉向實體資源的掌控力。且過去科技競爭聚焦於數據與演算法，未來產業競爭的關鍵，不僅在於技術創新能力，更在於對關鍵資源與能源供應鏈的掌握能力。

永豐投信也認為，AI伺服器、人形機器人及先進軍工的背後，都離不開關鍵礦物與電力供應，因此這檔基金聚焦三大核心主題，包括受惠核能復興的鈾礦、支撐AI與軍工發展的稀土，以及解決用電不均與能源轉型需求的智慧電網與儲能，掌握全球科技升級與資源再定價趨勢下的重要投資機會。

永豐投信強調，未來的全球競爭本質上是資源掌控力的較量。掌握鈾礦、稀土與電力，即掌握了全球科技與產業的命脈。永豐全球戰略資源基金提供投資人立足全球戰略高地的絕佳工具，在面對市場變局時，兼顧資產配置效率與長期成長潛力。

圖由左至右：永豐全球戰略資源基金經理人羅嘉德、基金經理人陳良、濮樂偉總經理、基金經理人陳世杰。圖／永豐投信提供
圖由左至右：永豐全球戰略資源基金經理人羅嘉德、基金經理人陳良、濮樂偉總經理、基金經理人陳世杰。圖／永豐投信提供

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