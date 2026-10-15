限量5萬枚！臺銀「丁未羊年彩色鍍金精鑄銀幣」登場

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丁未羊年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第8枚，以精心的設計，展現優雅貴氣的質感，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。本銀幣由土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於10月15日同步發售，每枚售價4,680元。

臺灣銀行說明，銀幣圖案主題「喜氣羊羊」，取材自台灣特有種「長鬃山羊」。山羊母親穩健挺立於岩坡上，姿態沉著堅定，象徵守護家園、無懼挑戰的堅毅力量；羊寶寶依偎於母親身旁，眼神流露對世界的好奇與嚮往。雙羊母子形象以鍍金工藝呈現，更顯親情相守與世代傳承之意。銀幣背景融入台灣高山意象，左側點綴玉山箭竹與玉山薊，寓意堅韌不拔、無懼風霜仍守護不移的精神；右側高山杜鵑綻放，增添繁盛生機。遠景襯以群山輪廓，對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，映襯主題立體層次與精緻工藝，完整詮釋親情守護與生命祝福的意涵。

銀幣正面水果圖案取自工筆畫名家陳九熹「楊桃」工筆畫作，寓意「三陽開泰、萬象更新」。畫作運用彩色印製工藝，將水果飽滿的姿態呈現在精鑄幣面上，增添其層次效果與色彩飽和感。上方雕刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世肖像，幣面刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於專屬設計的透明壓克力雙面展示盒，兼具保存保護與展示功能。