外資提款新台幣午盤重貶2.4角 電子股交易量降溫

台股加權指數開低走低，外資持續提款匯出，新台幣匯價午盤以32.313元暫收，重貶2.4角。電子股今午盤成交量占比低於7成。

美國 9 月核心 CPI 漲勢超出市場預期，投資人對 Fed 升息預期迅速升溫。匯銀分析，Fed 副主席 Bowman 表示，9 月已升息後，決策官員有時間觀察經濟與市場的反應，不必立即再採取利率行動；舊金山分行總裁 Daly 表示認為更有可能需要追加升息，但沒有立即決策的急迫性；勞動市場穩定提供抗通膨空間；里奇蒙總裁Barkin 表示 CPI 升幅高於預期，但需要評估更多經濟數據；芝加哥分行總裁Goolsbee 表示 9 月 CPI 報告令人失望，尤其服務價格缺乏改善；他憂慮需求過熱具有持續性。素有 Fed 傳聲筒的《華爾街日報》記者 Timiraos 表示報告進一步強化 Fed 年內再加息一次的理由，更迫切的問題是是否仍有餘地等到 12 月再升息。

通膨和升息的預期引發高估值的科技股修正，台股今午盤電子股交易量占比降至7成以下。